پیشرفت اتصال سکوهای خصوصی به سامانه ثبت اسناد و املاک

به گزارش خبرنگار مهر، اتصال سکوهای بخش خصوصی به سامانههای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یک فرآیند فنی-حاکمیتی برای ایجاد ارتباط مستقیم و امن میان پلتفرمهای ارائهدهنده خدمات قراردادی و زیرساختهای رسمی ثبت محسوب میشود. در این مدل، سکوهای خصوصی پس از طی مراحل ارزیابی فنی، امنیتی و تأییدیههای لازم، به سامانههای سازمان ثبت متصل میشوند تا بتوانند خدمات تنظیم قرارداد را در چارچوب استانداردهای حقوقی و دادهای مشخص ارائه دهند.
این اتصال با هدف یکپارچهسازی فرآیند تنظیم قراردادها، کاهش خطاهای انسانی، افزایش شفافیت و ایجاد قابلیت استناد رسمی برای قراردادهای تنظیمشده در بستر دیجیتال دنبال میشود. همچنین رعایت الزامات امنیتی از سوی مرکز تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات، یکی از پیششرطهای اصلی برای اتصال این سکوها به سامانههای رسمی است تا تبادل دادهها در محیطی کنترلشده و امن انجام شود.
اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت سکوهای بخش خصوصی در حوزه ثبت الکترونیک قراردادها گفت: تاکنون هفت سکو مراحل لازم را تا حد زیادی طی کردهاند و یکی از آنها به مرحله نهایی رسیده و بیش از دو ماه است که به سامانههای مربوطه متصل شده است.
وی افزود: با این اتصال، امکان تنظیم قراردادهای یکسان در بستر بخش خصوصی فراهم شده و این فرآیند در حال اجراست.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین تأکید کرد: سایر سکوها در صورت رعایت ضوابط امنیتی تعیینشده از سوی مرکز تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات، میتوانند به سامانه متصل شوند و امکان ارائه خدمات تنظیم قرارداد برای آنها نیز فراهم خواهد شد.
