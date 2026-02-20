هشدار قضایی نسبت به خرید و فروش ملک

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ناظریان، با اشاره به بالا بودن نرخ خرید و فروش مسکن در مناطق شمالی شهر گفت: تعداد پروندههای کثیرالشاکی، در رابطه با خرید و فروش یک مال به افراد متعدد چه درقالب سندهای رسمی و چه در قالب سندهای عادی در منطقه شمال تهران فراوان است.
وی افزود: به دلیل اینکه منطقه ۲۲ تهران زیرمجموعه مجتمع قضایی قدس است و تعاونیهای زیادی در این منطقه حضور دارند، پروندههای مربوط به تعاونیها در این مجتمع زیاد رسیدگی میشود. یکی از موضوعاتی که وجود دارد و اعضای هیئت مدیره تعاونیها به آن توجه نمیکنند، اینکه هر اقدامی که در شرکتهای تعاونیها مانند خرید و فروش یا انتقال سهام انجام میشود، باید مجوز اداره کل تعاونی استان تهران را داشته باشد. در مواردی بوده که اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل این کار انجام میدهند و وقتی از ایشان سوال میشود، پاسخ میدهند که این کار را برای نفع اعضای تعاونی انجام دادهاند و در واقع، چون خلاف مقررات است، جرم محسوب میشود.
ناظریان گفت: مهم این است که مردم وقتی به یک تعاونی مراجعه میکنند، ابتدا سوابق تعاونی و اعضای هیئت مدیره را بررسی کنند. در مواردی هم بحث ارتکاب جرم مطرح نیست و موضوع اصلی ضرر و زیانهای احتمالی در آینده است که افراد باید توجه داشته باشند، قبل از انجام شکایت کیفری، به یک مشاور حقوقی مراجعه کنند تا بهتر نتیجه بگیرند.
وی ادامه داد: در این شعبه پروندههای کثیرالشاکی زیادی از جمله پرونده پیش فروش توسط یک شرکت تعاونی با ۱۰۰۰ شاکی رسیدگی شده که منطقهای را به مردم فروختند و آنجا اصلا وجود خارجی نداشته است. همچنین پروندهای بود که مجوز ساخت یک ساختمان ۷ طبقه را گرفته بودند ولی ساختمان واهی طبقه ۸ آن را نیز فروخته بودند.
ناظریان گفت: مورد دیگری که در پروندههای مربوط به تعاونیها مشاهده شد اینکه در تعاونیهای مسکن، جانمایی اولیه تمام خیابانها، مساجد، فضای سبز و مدارس و مرکز خرید مشخص است و در این مناطق امکان ساخت بنا وجود ندارد، اما در پروندهای تمام این نقاط را نه به یک نفر بلکه به چندین نفر مختلف فروخته بودند لذا مردم باید استعلامات ثبتی را از قبل بررسی کنند تا در آینده با مشکلی روبهرو نشوند.
وی افزود: یکی از مواردی که باید دقت کرد، هشدارهای پلیس فتا و یا بخشنامههای صادر شده از سوی قوه قضاییه است. در این سایت مردم حتما باید طرف مقابل در معامله را دیده و مدارک شناسایی او را بررسی کنند و یا به آگهیهایی که قیمتهای بسیار پایینتر از عرف دارند شک کنند.
