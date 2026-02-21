به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی، صبح امروز (شنبه) نشست مشترک علی خلیلی رییس فدراسیون ورزشهای همگانی با سهراب آزاد رییس انجمن کراسفیت در محل فدراسیون برگزار شد.
در این نشست مقرر شد ۲ رویداد در حوزه همگانی رشته کراسفیت با نامهای «کراسفیت برای همه» و «جمعههای کراسفیتی» برای سال ۱۴۰۵ اجرایی شود.
همچنین در بخش آموزش دورههای مستمر مربیگری و داوری طبق روال قبل پیگیری خواهند شد و دعوت از مدرسان بینالمللی در دستور کار قرار خواهد گرفت. همچنین با اعلام رییس انجمن کراسفیت، کتاب جامع کراسفیت نهایی شده و برای چاپ و انتشار به کمیته نشر فدراسیون ارسال خواهد شد.
شایان ذکر است برای اولین بار در کشور «لیگ کراسفیت بانوان» در سال آینده برگزار خواهد شد و روند برگزاری مسابقات کشوری داخل سالن و ساحلی هم در سال آتی مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست شهرام علم نایب رییس فدراسیون ورزشهای همگانی، علیرضا مهدوی دبیرکل فدراسیون، ساغر میرطالبی نایب رییس انجمن کراسفیت، محمد تقیزاده رییس دفتر مشترک انجمنها و کمیتههای فدراسیون، ناهیده جباری رییس آکادمی فدراسیون و حامد حسینزاده مدیر روابط عمومی فدراسیون حضور داشتند.
