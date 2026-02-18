یک تُن چوب قاچاق در فلاورجان توقیف شد

سرهنگ مرتضی هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای مقابله با قاچاق کالا و منابع طبیعی، مأموران گشت کلانتری 14 قهدریجان حین گشت زنی فعال و هدفمند در سطح حوزه استحفاظی خود به یک دستگاه خودروی نیسان حامل چوب مشکوک و نسبت به متوقف کردن آن اقدام کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو موفق شدند در بازرسی از آن یک تن چوب طاق قاچاق را کشف کنند.

وی با اشاره به این که کارشناسان ارزش چوب های قاچاق مکشوفه را بیش از2میلیارد ریال برآورد کردند تصریح کرد: در این رابطه یک متهم شناسایی که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.