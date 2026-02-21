نکات ضروری مقابله با گرد و غبار در خراسان جنوبی؛ رانندگان احتیاط کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی خانی صبح شنبه در جمع رسانه ها با اشاره به استقرار موج جدید گرد و غبار در استان، به ویژه در شهرستانهای مرزی سربیشه، نهبندان، درمیان و حاجیآباد، بیان کرد: از شهروندان خواستاریم نکات خود مراقبتی و بهداشتی را رعایت کنند.
وی ادامه داد: از افراد حاضر در منازل خواستاریم ضمن خودداری از خروج غیرضروری، تمامی منافذ خانه از جمله درز پنجرهها را مسدود کنند.
خانی با اشاره به نقش کولرهای آبی در انتقال آلایندهها، اظهار داشت: از شهروندان خواستاریم حتماً روی کولرها را پوشانده و دریچههای تهویه را تمیز نگه دارند.
به گفته خانی، استفاده از دستگاههای تصفیه هوا، مصرف مداوم آب و پرهیز از حضور در پشت بامها برای عکاسی یا فیلمبرداری از دیگر نکاتی است که باید مورد توجه شهروندان قرار گیرد.
مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی بیان کرد: شهروندان دارای بیماریهای تنفسی و قلبی به هیچ وجه در فضای باز تردد نکنند و در صورت اجبار، حتماً از ماسکهای استاندارد یا پارچه مرطوب استفاده کنند.
وی با بیان اینکه از رهگذران خواستاریم از ایستادن در زیر تابلوهای شهری، درختان کهنسال و ساختمانهای نیمهکاره جداً خودداری کنند، افزود: فعالیتهای ساختمانی باید موقتاً متوقف شده و بر روی تپههای خاکی برای جلوگیری از پراکندگی بیشتر، آب پاشی شود.
خانی وضعیت رانندگان و مسافران جادهها را بحرانیترین حالت دانست و گفت: اگر راننده ای وارد کانون طوفان شد، باید بلافاصله خودرو را به کنار جاده هدایت و از جاده خارج کند .
وی افزود: رانندگانی که امکان توقف کامل ندارند، باید با سرعت بسیار کم و با روشن بودن چراغها و استفاده از خط کشی وسط جاده به عنوان راهنما حرکت کنند.
