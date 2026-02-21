به گزارش خبرگزاری مهر، حمید حیدری دهکردی از برگزاری آیین قرعه‌کشی و واگذاری زمین به ۱۷ خانواده واجد شرایط در شهر یان‌چشمه خبر داد و اظهار کرد: این واگذاری‌ها در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و در قطعات ۲۰۰ متری به‌صورت تک‌نفره انجام می‌شود.

وی با اشاره به روند اجرایی واگذاری زمین به خانواده‌های واجد شرایط در شهرستان بن، افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته، اراضی مورد نیاز برای متقاضیان طرح جوانی جمعیت در شهر یان‌چشمه تأمین شده و امروز شاهد تعیین تکلیف قطعات برای خانواده‌هایی هستیم که مراحل تأیید نهایی آن‌ها به اتمام رسیده است.

سرپرست راه و شهرسازی شهرستان بن به وضعیت متقاضیان در شهر یان‌ چشمه اشاره کرد و ادامه داد: در این شهر ۳۰ نفر متقاضی بهره‌مندی از این طرح بوده‌اند که در حال حاضر ۱۷ نفر از آن‌ها آماده قرعه‌کشی هستند، اراضی در نظر گرفته شده در یان‌چشمه مساحتی بالغ بر ۷ هکتار دارد و قطعات زمین در این منطقه به صورت تک‌نفره و با مساحت ۲۰۰ متر مربع به خانواده‌های واجد شرایط واگذار می‌شود.

حیدری در پایان خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه راه و شهرسازی شهرستان بن بر این است تا با تسریع در فرآیندهای اداری و تأمین اراضی مناسب، تمامی خانواده‌های واجد شرایط در شهرستان بن در کمترین زمان ممکن از مزایای قانونی این طرح بهره‌مند شوند.