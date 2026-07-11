به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید فاریابی، صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن تأکید بر ضرورت تأمین امنیت پایدار و صیانت مستمر از آثار و محوطههای تاریخی استان کرمان، از عملیات موفقیتآمیز برای شناسایی و دستگیری ۲ حفار غیرمجاز در شهرستان جیرفت خبر داد.
وی اظهار داشت: در جریان این عملیات، علاوه بر دستگیری دو متهم، مقادیر قابل توجهی از آلات و ادوات حفاری غیرمجاز به همراه دو دستگاه خودرو نیز کشف و ضبط شده است.
وی افزود: متهمان مذکور پس از تشکیل پرونده، جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
سرهنگ فاریابی، با اشاره به استمرار پایش و مراقبت از سایتهای باستانی جیرفت، تصریح کرد: یگان حفاظت میراثفرهنگی با بهرهگیری از گشتهای مستمر، رصد اطلاعاتی و تعامل نزدیک با دستگاههای انتظامی، امنیتی و قضایی و همچنین بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، حفاظت از آثار تاریخی را با جدیت دنبال میکند.
وی ادامه داد: ما اجازه نخواهیم داد افراد سودجو با حفاریهای غیرمجاز، به میراث ارزشمند فرهنگی کشور آسیب وارد کنند.
فرمانده یگان میراثفرهنگی کرمان با درخواست از شهروندان برای مشارکت در حفظ هویت تاریخی کشور، خواستار اطلاعرسانی فوری هرگونه فعالیت مشکوک یا تردد افراد ناشناس در محدوده آثار باستانی به یگان حفاظت یا مراجع انتظامی شد.
فاریابی، تأکید کرد: برخورد با مجرمان در این حوزه با قاطعیت کامل و در چارچوب قانون انجام خواهد شد تا از طریق صدور احکام بازدارنده، از تخریب سرمایههای تاریخی جلوگیری شود.
نظر شما