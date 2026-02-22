علی جباری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره قهرمانی سپاهان در لیگ برتر وزنه‌برداری گفت: مسابقه لیگ خوب بود و در نهایت تیم سپاهان قهرمان شد. هفته اول تیم سپاهان صدر جدول بود، اما هفته دوم با شش امتیاز اختلاف صدر جدول را از دست داد. هفته سوم نیز شرایط ساده‌ای نداشتیم چون یکی از نفرات اصلی تیم مل ایلیا صالحی‌پو را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشتیم. در وزن فوق‌سنگین هم علیرضا یوسفی در نیم‌فصل جذب شد تا جایگزین علی داوودی شود. او توانست اختلاف شش امتیازی تیم را جبران کند و در نهایت سپاهان قهرمان لیگ شد.

وی در پاسخ به این سوال که فینال لیگ وزنه‌برداری رکوردگیری تیم ملی بود، گفت: نه این مسابقات حکم رکوردگیری برای تیم ملی را نداشت. به این خاطر که تعداد زیادی از بازیکنان تیم ملی در قالب باشگاه‌های خودشان شرکت کرده بودند، حتی برخی از ملی‌پوشان مثل آریا پایدار که عضو تیم سپاهان بود اما در ارنج تیم قرار نگرفته بود؛ به عنوان وزنه‌بردار آزاد در مسابقات لیگ وزنه زد تا محک بخورد و مورد ارزیابی قرار بگیرد اما مابقی نفرات ملی‌پوش در قالب تیم خودشان در لیگ حضور پیدا کردند و وزنه زدند.

مربی تیم ملی وزنه‌برداری در مورد شرایط علیرضا یوسفی و بازگشت او روی تخته گفت: علیرضا یوسفی حدود ۱۵ ماه به دلیل جراحی و دوره نقاهت از مسابقات دور بود. پیش از مسابقات کشورهای اسلامی و جهانی گاهی به اردوی تیم ملی می‌آمد، اما از بهمن ماه به‌طور کامل به اردو ملحق شد و تمرینات اختصاصی خود را آغاز کرد. در مسابقات لیگ عملکرد قابل قبولی داشت؛ در حرکت یک‌ضرب در تمرینات وزنه ۱۷۵ کیلوگرمی را بالای سر برد اما در مسابقات لیگ به ۱۸۸ کیلوگرم رسیده است. در دوضرب هم وزنه ۲۴۲ کیلو را به ثبت رساند.هنوز تا بازی‌های آسیایی ناگویا زمان داریم و می‌توانیم به وزنه‌هایی که مدنظرمان است برسیم. علی داوودی هم به دنبال کارهای فیزیوتراپی است و پس از اتمام آن به اردوی تیم ملی ملحق می‌شود.

جباری در مورد شرایط اردوی تیم ملی گفت: تمرینات تیم ملی تا پایان اسفند ادامه خواهد داشت و یک هفته هم به آنها مرخصی می‌دهیم. در ایام عید هم اردوی تیم ملی برقرار است. مسابقات قهرمانی آسیا در هند در فروردین ماه برگزار می‌شود و شاید تیم اعزام نشود، البته این موضوع بستگی به نظر کمیته فنی دارد. مسابقات قهرمانی آسیا ۱۱ فروردین ماه برگزار می‌شود و فکر می‌کنم تا قبل از ۲۰ اسفند وضعیت اعزام تیم از سوی کمیته فنی مشخص خواهد شد. باید ببینیم آنها چه تصمیمی می‌گیرند. اعزام بازیکنان منوط به آمادگی کامل آنها خواهد بود تا بهترین نتیجه حاصل شود و بازیکنان از لحاظ روحی و روانی تحت فشار قرار نگیرند.

وی تأکید کرد: تمرکز اصلی ما آمادگی برای بازی‌های آسیایی ناگویا و جهانی است. مسابقات جهانی هم اولین گزینشی المپیک است و از اهمیت بالایی برخودار است، فاصله بین این دو مسابقه هم ۳۰ تا ۳۵ روز است، بنابراین باید با تمام توان به میدان برویم و به آمادگی کامل رسیده باشیم.

جباری در پاسخ به این سوال که آیا سپاهان پس از کسب عنوان قهرمانی حق و حقوق وزنه‌برداران را پرداخت کرده است، گفت: خوشبختانه بالاتر از ۷۰ درصد حق و حقوق وزنه‌برداران پرداخت شده است، یک هفته قبل از فینال لیگ مدیرعامل باشگاه به تمرین تیم سر زدند و اعلام کردند در صورت قهرمانی لیگ پاداش هم پرداخت خواهند کرد. خدا را شکر برای اولین سالی که سپاهان در لیگ حضور پیدا کرد توانستیم به عنوان قهرمانی هم برسیم. امیدوارم این روند ادامه پیدا کند چون کمک حال مفیدی برای وزنه‌برداری ایران و تیم ملی خواهند بود. دو سال دیگر هم المپیک را پیش رو داریم و همین موضوع می‌تواند برای ملی‌پوشانی که با تیم سپاهان قرارداد می‌بندند مفید باشد.

وی بااشاره به برگزاری مسابقات جام باشگاه‌های آسیا گفت: فکر می‌کنم چند وقت پیش در کنفدراسیون آسیا برگزاری مسابقات جام باشگاه‌های آسیا تصویب شد و حتی اردن به عنوان کشور میزبان هم مشخص شده است. در این مسابقات تیم‌های اول و دوم لیگ حضور پیدا می‌کنند و خوشبختانه سپاهان با توجه به قهرمانی در لیگ، سهمیه جام باشگاه‌های آسیا را کسب کرد. امیدوارم از سال آینده بتوانیم یک تیم خوب با بودجه مناسب راهی این مسابقات هم کنیم.