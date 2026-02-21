ثبت نخستین طلای جهانی نانو در تاریخ خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی صبح شنبه در مراسم تقدیر از رتبه‌های برتر کنکور سراسری و مدال‌آوران المپیادهای علمی دانش‌آموزی خراسان جنوبی، بیان کرد: فرزندان این استان با همت بلند، پشتکار مثال‌زدنی و توکل بر خدا توانسته‌اند نام خراسان جنوبی را در عرصه ملی درخشان کنند و این موفقیت‌ها صرفاً دستاوردی فردی نیست، بلکه سرمایه اجتماعی استان به شمار می‌رود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: هر رتبه برتر، پیام روشن «ما می‌توانیم» برای نسل نوجوان و جوان ما است.

وی با بیان اینکه می‌توان با همین امکانات و ظرفیت‌های موجود از کلاس‌های درس استان به قله‌های علمی کشور دست یافت، افزود: این دستاوردها نشان می‌دهد ظرفیت علمی استان فراتر از محدودیت‌هاست و با تداوم حمایت‌ها می‌توان خراسان جنوبی را به قطب علمی کشور تبدیل کرد.

مرتضوی با تأکید بر نقش بی‌بدیل معلمان تصریح کرد: پشت هر رتبه برتر، سال‌ها تلاش معلمانی دلسوز و متعهد قرار دارد که با صبوری، اخلاص و احساس مسئولیت چراغ علم را در دل دانش‌آموزان روشن کرده‌اند.

وی نقش خانواده‌ها را در این موفقیت‌ها تعیین‌کننده دانست و گفت: خانواده نخستین مدرسه تربیت است و مدیریت عاطفی خانه، ایجاد آرامش روانی و حمایت مستمر والدین بستر این توفیقات را فراهم کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت المپیادهای علمی و کنکور سراسری در منظومه پیشرفت کشور اظهار کرد: المپیادها میدان پرورش تفکر عمیق، خلاقیت و پژوهش‌محوری هستند و کنکور سراسری عرصه‌ای برای بروز سال‌ها مجاهدت علمی دانش‌آموزان است اما مهم‌تر از آن، پیوند نخبگی با مسئولیت اجتماعی است.

وی ادامه داد: انتظار داریم نخبگان آینده‌ساز استان، علاوه بر پیشرفت علمی، در حل مسائل استان و کشور نقش‌آفرین باشند.

مرتضوی سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش را کم‌هزینه‌ترین و در عین حال پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری برای آینده استان دانست و افزود: تقویت زیرساخت‌های آموزشی، توسعه فضاها، تجهیز مدارس، پژوهش‌سراها و آزمایشگاه‌های علمی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی تأکید کرد: در سال گذشته ۳۷ رتبه برتر پژوهش‌سرایی در استان کسب شد که نشان‌دهنده ظرفیت بالای علمی دانش‌آموزان است.

وی از آمادگی آموزش و پرورش استان برای تدوین نقشه راه حمایت و هدایت نخبگان با همکاری استانداری و بنیاد ملی نخبگان خبر داد و گفت: باید سازوکارهایی برای ماندگاری و حمایت هدفمند از نخبگان دانش‌آموزی در استان طراحی شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی به ارائه آمار مقایسه‌ای از روند رشد علمی استان پرداخت و اظهار کرد: تعداد شرکت‌کنندگان مرحله نخست المپیادهای علمی دانش‌آموزی از یک‌هزار و ۲۰۰ نفر در سال ۱۴۰۳ به یک‌هزار و ۹۰۰ نفر در سال ۱۴۰۴ رسید.

مرتضوی اظهارکرد: در سال ۱۴۰۵ تاکنون سه‌هزار و ۴۷۴ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که رشد ۸۲ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد.

وی افزود: تعداد راه‌یافتگان به مرحله دوم از ۲۲۰ نفر در سال ۱۴۰۳ به ۳۵۰ نفر در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته که رشد ۶۰ درصدی را ثبت کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین تعداد راه‌یافتگان به مرحله نهایی از ۱۴ نفر در سال ۱۴۰۳ به ۳۵ نفر در سال ۱۴۰۴ رسیده که رشد ۱۴۳ درصدی را نشان می‌دهد.

مرتضوی خاطرنشان کرد: برای نخستین‌بار یک مدال طلای المپیاد جهانی در تاریخ خراسان جنوبی در حوزه نانو به ثبت رسیده است و در مجموع آمارها رشد ۱۰۷ درصدی کسب مدال آوری توسط جوانان استان را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

وی این موفقیت‌ها را نماد امید برای آینده استان دانست و تأکید کرد: اگر آموزش و پرورش را در اولویت نخست توسعه قرار دهیم، بدون تردید شاهد شتاب‌گیری روند پیشرفت علمی استان خواهیم بود.