  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۳۸

ثبت نخستین طلای جهانی نانو در تاریخ خراسان جنوبی

ثبت نخستین طلای جهانی نانو در تاریخ خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: برای نخستین‌بار یک مدال طلای المپیاد جهانی در حوزه نانو در تاریخ استان به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی صبح شنبه در مراسم تقدیر از رتبه‌های برتر کنکور سراسری و مدال‌آوران المپیادهای علمی دانش‌آموزی خراسان جنوبی، بیان کرد: فرزندان این استان با همت بلند، پشتکار مثال‌زدنی و توکل بر خدا توانسته‌اند نام خراسان جنوبی را در عرصه ملی درخشان کنند و این موفقیت‌ها صرفاً دستاوردی فردی نیست، بلکه سرمایه اجتماعی استان به شمار می‌رود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: هر رتبه برتر، پیام روشن «ما می‌توانیم» برای نسل نوجوان و جوان ما است.

وی با بیان اینکه می‌توان با همین امکانات و ظرفیت‌های موجود از کلاس‌های درس استان به قله‌های علمی کشور دست یافت، افزود: این دستاوردها نشان می‌دهد ظرفیت علمی استان فراتر از محدودیت‌هاست و با تداوم حمایت‌ها می‌توان خراسان جنوبی را به قطب علمی کشور تبدیل کرد.

مرتضوی با تأکید بر نقش بی‌بدیل معلمان تصریح کرد: پشت هر رتبه برتر، سال‌ها تلاش معلمانی دلسوز و متعهد قرار دارد که با صبوری، اخلاص و احساس مسئولیت چراغ علم را در دل دانش‌آموزان روشن کرده‌اند.

وی نقش خانواده‌ها را در این موفقیت‌ها تعیین‌کننده دانست و گفت: خانواده نخستین مدرسه تربیت است و مدیریت عاطفی خانه، ایجاد آرامش روانی و حمایت مستمر والدین بستر این توفیقات را فراهم کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت المپیادهای علمی و کنکور سراسری در منظومه پیشرفت کشور اظهار کرد: المپیادها میدان پرورش تفکر عمیق، خلاقیت و پژوهش‌محوری هستند و کنکور سراسری عرصه‌ای برای بروز سال‌ها مجاهدت علمی دانش‌آموزان است اما مهم‌تر از آن، پیوند نخبگی با مسئولیت اجتماعی است.

وی ادامه داد: انتظار داریم نخبگان آینده‌ساز استان، علاوه بر پیشرفت علمی، در حل مسائل استان و کشور نقش‌آفرین باشند.

مرتضوی سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش را کم‌هزینه‌ترین و در عین حال پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری برای آینده استان دانست و افزود: تقویت زیرساخت‌های آموزشی، توسعه فضاها، تجهیز مدارس، پژوهش‌سراها و آزمایشگاه‌های علمی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی تأکید کرد: در سال گذشته ۳۷ رتبه برتر پژوهش‌سرایی در استان کسب شد که نشان‌دهنده ظرفیت بالای علمی دانش‌آموزان است.

وی از آمادگی آموزش و پرورش استان برای تدوین نقشه راه حمایت و هدایت نخبگان با همکاری استانداری و بنیاد ملی نخبگان خبر داد و گفت: باید سازوکارهایی برای ماندگاری و حمایت هدفمند از نخبگان دانش‌آموزی در استان طراحی شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی به ارائه آمار مقایسه‌ای از روند رشد علمی استان پرداخت و اظهار کرد: تعداد شرکت‌کنندگان مرحله نخست المپیادهای علمی دانش‌آموزی از یک‌هزار و ۲۰۰ نفر در سال ۱۴۰۳ به یک‌هزار و ۹۰۰ نفر در سال ۱۴۰۴ رسید.

مرتضوی اظهارکرد: در سال ۱۴۰۵ تاکنون سه‌هزار و ۴۷۴ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که رشد ۸۲ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد.

وی افزود: تعداد راه‌یافتگان به مرحله دوم از ۲۲۰ نفر در سال ۱۴۰۳ به ۳۵۰ نفر در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته که رشد ۶۰ درصدی را ثبت کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین تعداد راه‌یافتگان به مرحله نهایی از ۱۴ نفر در سال ۱۴۰۳ به ۳۵ نفر در سال ۱۴۰۴ رسیده که رشد ۱۴۳ درصدی را نشان می‌دهد.

مرتضوی خاطرنشان کرد: برای نخستین‌بار یک مدال طلای المپیاد جهانی در تاریخ خراسان جنوبی در حوزه نانو به ثبت رسیده است و در مجموع آمارها رشد ۱۰۷ درصدی کسب مدال آوری توسط جوانان استان را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

وی این موفقیت‌ها را نماد امید برای آینده استان دانست و تأکید کرد: اگر آموزش و پرورش را در اولویت نخست توسعه قرار دهیم، بدون تردید شاهد شتاب‌گیری روند پیشرفت علمی استان خواهیم بود.

کد خبر 6755458

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها