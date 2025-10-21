  1. استانها
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۳

درخشش دانش‌آموزان خراسان جنوبی در المپیادها؛ شمار مدال‌ها به ۲۶ رسید

بیرجند- مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: با درخشش دوباره دانش‌آموزان نخبه این استان در المپیادهای علمی کشور، مجموع مدال‌های کسب‌شده توسط دانش‌آموزان خراسان جنوبی به ۲۶ مدال رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ادامه سلسله موفقیت‌های دانش‌آموزان خراسان جنوبی در المپیادهای علمی، نخبگان این دیار با کسب پنج مدال دیگر در دو المپیاد زیست‌شناسی و سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی، و یک مدال برنز ارزشمند در المپیاد نجوم، بار دیگر افتخارآفرینی کردند.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود: در المپیاد سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی، سامان بخشی، محمدمهدی قاسمی و محمد رضاپور موفق به کسب مدال نقره و کوثر حسین‌زاده موفق به کسب مدال برنز شدند.

مرتضوی ادامه داد: همچنین در المپیاد زیست‌شناسی، سید محمدامین عبداللهی اسکندر به مدال نقره دست یافت و در المپیاد نجوم نیز محمدطاها رجب‌زاده موفق به کسب مدال برنز ارزشمند شد.

وی ضمن تبریک این موفقیت بزرگ به جامعه علمی استان گفت: درخشش بی‌همتای فرزندان نخبه خراسان جنوبی در المپیادهای علمی، برگ زرین دیگری بر دفتر پرافتخار آموزش و پرورش استان افزود و نویدبخش آینده‌ای روشن و بالنده در عرصه‌های علم، فناوری و نوآوری است.

مرتضوی با بیان اینکه تاکنون کارنامه المپیادی استان با کسب ۲۶ مدال درخشان‌تر از گذشته شده است، افزود: این مسیر پربرکت، حاصل تلاش‌های خستگی‌ناپذیر دانش‌آموزان پرتلاش، همراهی صمیمانه خانواده‌های فرهیخته و زحمات دبیران دلسوز است که همواره در خط مقدم افتخارآفرینی علمی قرار دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: امید است با استمرار این روند، زمینه‌ساز حضور گسترده‌تر دانش‌آموزان استان در سطوح ملی و بین‌المللی و تحقق شعار «هر دانش‌آموز، یک استعداد درخشان» باشیم.

کد خبر 6629711

