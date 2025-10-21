به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ادامه سلسله موفقیت‌های دانش‌آموزان خراسان جنوبی در المپیادهای علمی، نخبگان این دیار با کسب پنج مدال دیگر در دو المپیاد زیست‌شناسی و سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی، و یک مدال برنز ارزشمند در المپیاد نجوم، بار دیگر افتخارآفرینی کردند.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود: در المپیاد سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی، سامان بخشی، محمدمهدی قاسمی و محمد رضاپور موفق به کسب مدال نقره و کوثر حسین‌زاده موفق به کسب مدال برنز شدند.

مرتضوی ادامه داد: همچنین در المپیاد زیست‌شناسی، سید محمدامین عبداللهی اسکندر به مدال نقره دست یافت و در المپیاد نجوم نیز محمدطاها رجب‌زاده موفق به کسب مدال برنز ارزشمند شد.

وی ضمن تبریک این موفقیت بزرگ به جامعه علمی استان گفت: درخشش بی‌همتای فرزندان نخبه خراسان جنوبی در المپیادهای علمی، برگ زرین دیگری بر دفتر پرافتخار آموزش و پرورش استان افزود و نویدبخش آینده‌ای روشن و بالنده در عرصه‌های علم، فناوری و نوآوری است.

مرتضوی با بیان اینکه تاکنون کارنامه المپیادی استان با کسب ۲۶ مدال درخشان‌تر از گذشته شده است، افزود: این مسیر پربرکت، حاصل تلاش‌های خستگی‌ناپذیر دانش‌آموزان پرتلاش، همراهی صمیمانه خانواده‌های فرهیخته و زحمات دبیران دلسوز است که همواره در خط مقدم افتخارآفرینی علمی قرار دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: امید است با استمرار این روند، زمینه‌ساز حضور گسترده‌تر دانش‌آموزان استان در سطوح ملی و بین‌المللی و تحقق شعار «هر دانش‌آموز، یک استعداد درخشان» باشیم.