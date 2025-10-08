به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی شامگاه چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی با قدردانی از همراهی استاندار، فرمانداران، نمایندگان مردم و اعضای شورا اظهار کرد: به برکت هم‌افزایی و حمایت مسئولان، دستاوردهای بی‌سابقه‌ای در حوزه تعلیم و تربیت استان رقم خورد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین افتخارات امروز، کسب مدال طلای جهانی المپیاد توسط هومن عظیم‌نیا، دانش‌آموز دبیرستان استعدادهای درخشان قائن است که برای نخستین‌بار در تاریخ آموزش و پرورش خراسان جنوبی به دست آمد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: در این سال، آموزش و پرورش استان در جشنواره شهید رجایی نیز در محور «ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت» رتبه برتر کشور را کسب کرد.

مرتضوی از تأسیس آموزش و پرورش منطقه دیهوک برای نخستین‌بار پس از ۲۱ سال خبر داد و گفت: این اقدام در راستای تحقق عدالت آموزشی و تربیتی دولت مردمی دکتر پزشکیان انجام شد.

وی همچنین از راه‌اندازی دبیرستان وابسته به دانشگاه بیرجند و تأسیس هنرستان کارآفرینان وابسته به اداره‌کل فنی و حرفه‌ای خبر داد و افزود: این مراکز در آینده نزدیک به الگوهای آموزشی کشور تبدیل خواهند شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به رشد ۱۴ درصدی پذیرفته‌شدگان مرحله دوم المپیادهای علمی، گفت: ۳۵ دانش‌آموز استان به مرحله دوم راه یافتند و در مجموع ۳۳ مدال علمی کسب کردند.

وی ادامه داد: همچنین نخستین خانه المپیاد استان تأسیس شد.

وی از جذب ۷۰ دانش‌آموز نخبه بدون کنکور در دانشگاه فرهنگیان، برگزاری جزخوانی دانش‌آموزی قرآن کریم با پخش سراسری، و برگزاری مراسم احیای دانش‌آموزی برای نخستین‌بار در کشور خبر داد.

مرتضوی خاطرنشان کرد: اعزام کاروان عمره دانش‌آموزی پس از ۱۰ سال وقفه، اعزام ۴۵ دانش‌آموز صدرایی به عتبات عالیات و برگزاری بیش از ۷۰۰ پایگاه اوقات فراغت با حضور ۶۵ هزار دانش‌آموز از دیگر اقدامات شاخص سال گذشته بود.

وی از احداث بیش از ۱۰۰ پروژه آموزشی، جذب ۲۵۰ میلیارد تومان مشارکت خیرین و رتبه اول مدارس هیئت امنایی استان در میانگین نمرات امتحانات نهایی خبر داد.

مرتضوی گفت: بیش از دو هزار معلم استان در دوره‌های آموزش هوش مصنوعی شرکت کردند و در جشنواره‌ها و مسابقات مختلف، ۱۷۲ رتبه کشوری برای فرهنگیان و دانش‌آموزان خراسان جنوبی رقم خورد.

وی با اشاره به رشد ۱۷۶ درصدی اسکان موقت مسافران در مدارس و حضور یکی از معلمان استان در تیم ملی پاراگلایدر ایران افزود: این موفقیت‌ها نتیجه هم‌دلی و تلاش جمعی همه ارکان تعلیم و تربیت استان است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در پایان تأکید کرد: با حمایت دولت و وزارت آموزش و پرورش، مسیر رشد، نوآوری و عدالت آموزشی در خراسان جنوبی با قدرت ادامه خواهد یافت.