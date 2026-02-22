اعلام سوال روز چهارم زندگی با آیه ها در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، سوال روز چهارم زندگی با آیه ها به مفهوم آیه ۱۷۳ سوره آل عمران «وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ»در کدام گزینه بیان شده است؟

گزینه۱) خدا، بهترین تکیه گاه و کفایت کننده است

گزینه ۲) شیطان میان مومنان جدایی می اندازد

گزینه ۳)لزوم رعایت انصاف و عدالت

گزینه ۴) کمک به فقرا و نیازمندان

علاقه‌مندان برای شرکت در مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۱۴۳ ارسال کنند.

هر روز به قید قرعه، ۱۰ جایزه یک میلیون تومانی به ۱۰ نفر از شرکت‌کنندگانی که پاسخ درست را ارسال کرده باشند، اهدا می‌شود.