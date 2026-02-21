ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین الگوهای پیش‌یابی اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های هواشناسی، از امروز شمبه تا روز دوشنبه جو استان پایدار خواهد بود و پدیده قابل توجهی در سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود.

وی افزود: در این مدت شرایط جوی نسبتاً آرامی بر گلستان حاکم است و نوسانات دمایی قابل ملاحظه‌ای انتظار نمی‌رود.

معقولی با بیان اینکه این شرایط از اواخر روز دوشنبه تغییر خواهد کرد، گفت: به‌تدریج از روز سه‌شنبه استان تحت تأثیر یک سامانه ناپایدار بارشی قرار می‌گیرد که فعالیت آن به‌صورت متناوب تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

وی اظهار کرد: پیامد این سامانه، افزایش ابر، وقوع بارندگی در نقاط مختلف استان و کاهش تدریجی دمای هوا خواهد بود.

کارشناس هواشناسی گلستان خاطرنشان کرد: با توجه به ماهیت متناوب بارش‌ها، احتمال تغییرات مقطعی در شدت بارندگی وجود دارد و توصیه می‌شود شهروندان و بهره‌برداران بخش‌های مختلف به‌ویژه کشاورزان، تمهیدات لازم را مدنظر قرار دهند.