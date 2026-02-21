۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۲۸

«گلستان در آتش» روایت می‌شود

مجموعه نمایش‌های «گلستان در آتش» طی ماه مبارک رمضان در مساجد منتخب سراسر کشور روایت می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با مشارکت مرکز هنرهای نمایشی سوره حوزه هنری اقدام به تولید آثار نمایشی مستند با عنوان «گلستان در آتش» از وقایع و اتفاقات مربوط به اغتشاشات دی سال جاری کرده است.

این آثار تولیدی مستند که روایتگر اتفاقات رخ داده در مساجد کشور هستند، با مشارکت ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور و هنرمندان تئاتر مردمی بچه‌های مسجد حوزه هنری تولید و به طور همزمان در مساجد منتخب سراسر کشور از ۴ تا ۲۹ ماه مبارک رمضان به اجرا در خواهند آمد.

«گلستان در آتش» ادای دینی به ساحت مقدس مساجد و اماکن مقدسه است که توسط هنرمندان متعهد ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد و هنرمندان مرکز هنرهای نمایشی سوره اجرایی می‌شود.

