ناکامی صیادان غیرمجاز در سد خداآفرین

به گزارش خبرگزاری مهر، حاتم شیرچنگ روز جهارشنبه از کشف و ضبط ادوات و تورهای صید غیرمجاز در سد خداآفرین خبر داد.

وی گفت: در پی گزارش همیاران و دوستداران محیط زیست مبنی بر حضور صیادان غیرمجاز در مخزن سد خداآفرین، ماموران پارک ملی ارسباران با اجرای عملیات تعقیب و کمین شبانه در حاشیه سد، موفق به شناسایی محل جمع‌آوری تورها و قایق صیادان شدند.

شیرچنگ افزود: هنگام اقدام برای دستگیری متخلفان، آنان با استفاده از تاریکی شب و به دلیل شرایط توپوگرافی منطقه شامل باغات و مزارع، از محل متواری شدند.

رئیس پارک ملی ارسباران ادامه داد: پس از هماهنگی و اخذ دستور از دادستان شهرستان، تمامی ادوات صید، تورهای ماهیگیری، تیوپ و ماهیان صید شده کشف و ضبط و به اداره پارک ملی ارسباران منتقل شد.

وی تاکید کرد: برخورد با صید غیرمجاز و حفاظت از ذخایر آبزی سد خداآفرین با جدیت ادامه خواهد داشت.