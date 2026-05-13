  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۵۷

ناکامی صیادان غیرمجاز در سد خداآفرین

ناکامی صیادان غیرمجاز در سد خداآفرین

تبریز- رئیس پارک ملی ارسباران از کشف و ضبط تورها و ادوات صید غیرمجاز به همراه ماهیان صید شده در مخزن سد خداآفرین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حاتم شیرچنگ روز جهارشنبه از کشف و ضبط ادوات و تورهای صید غیرمجاز در سد خداآفرین خبر داد.

وی گفت: در پی گزارش همیاران و دوستداران محیط زیست مبنی بر حضور صیادان غیرمجاز در مخزن سد خداآفرین، ماموران پارک ملی ارسباران با اجرای عملیات تعقیب و کمین شبانه در حاشیه سد، موفق به شناسایی محل جمع‌آوری تورها و قایق صیادان شدند.

شیرچنگ افزود: هنگام اقدام برای دستگیری متخلفان، آنان با استفاده از تاریکی شب و به دلیل شرایط توپوگرافی منطقه شامل باغات و مزارع، از محل متواری شدند.

رئیس پارک ملی ارسباران ادامه داد: پس از هماهنگی و اخذ دستور از دادستان شهرستان، تمامی ادوات صید، تورهای ماهیگیری، تیوپ و ماهیان صید شده کشف و ضبط و به اداره پارک ملی ارسباران منتقل شد.

وی تاکید کرد: برخورد با صید غیرمجاز و حفاظت از ذخایر آبزی سد خداآفرین با جدیت ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6829298

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه