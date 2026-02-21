به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسدالله هاشمی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه‌های حفاظت مشارکتی و با هدف صیانت از زیست‌بوم‌های طبیعی استان، مأموران یگان حفاظت در حین گشت و کنترل مناطق تحت مدیریت در ارتفاعات چاله و اکبرآباد، موفق به شناسایی و دستگیری فردی شدند که با نصب تورهای نامرئی غیرمجاز اقدام به زنده‌گیری پرندگان وحشی کرده بود.

وی افزود: مأموران پس از کشف و جمع‌آوری ادوات زنده‌گیری، نسبت به تنظیم صورت‌جلسه تخلف اقدام کرده و دو قطعه سهره طلایی گرفتار در دام را در همان محل رهاسازی کردند. ادوات و تورهای توقیفی نیز جهت سیر مراحل قانونی و بررسی‌های تکمیلی به اداره کل منتقل شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین با تأکید بر اهمیت نقش مردم در حفاظت از طبیعت بیان کرد: حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش تنها با حضور و همکاری جوامع محلی و گزارش به‌موقع تخلفات امکان‌پذیر است. مشارکت مردمی نه‌تنها ضامن پایداری اکوسیستم‌های طبیعی است، بلکه نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های ناشی از شکار و صید غیرمجاز دارد.

هاشمی ادامه داد: در کنار اقدامات میدانی و برخورد قانونی با متخلفان، ترویج فرهنگ‌سازی زیست‌محیطی از مهم‌ترین راهکارهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا احساس مسئولیت عمومی نسبت به حفاظت از طبیعت تقویت شود. با افزایش آگاهی عمومی، می‌توان گام‌های مؤثرتری در مسیر صیانت از گونه‌های حیات‌وحش و سرمایه‌های طبیعی استان برداشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از همه دوستداران محیط زیست دعوت می‌شود در مسیر حفاظت از طبیعت، همراه و همیار یگان حفاظت باشند تا با همدلی و همکاری، زیبایی‌های طبیعی این سرزمین برای نسل‌های آینده نیز حفظ شود.

