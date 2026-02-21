۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۲۵

سوال روز سوم مسابقه «زندگی با آیه‌ها» در قم

قم - همزمان با سومین روز از ماه مبارک رمضان، سوال جدید مسابقه قرآنی ویژه مخاطبان استان قم با محوریت مفهوم آیه‌ای از سوره مبارکه بقره منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برگزارکنندگان پویش قرآنی ماه رمضان در استان قم، سؤال روز سوم این مسابقه را با محوریت مفهوم آیه ۲۵۰ سوره مبارکه بقره اعلام کردند.

مفهوم آیه ۲۶۸ سوره بقره «الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا» در کدام گزینه بیان شده است؟

۱- از زیادی دشمن نهراسید

۲- تمام عزت نزد خداست

۳- ببخش تا بخشیده شوی

۴- روش فریب شیطان ترساندن از فقر است

شرکت‌کنندگان گزینه صحیح را انتخاب و پاسخ خود را به شماره ۳۰۰۰۱۵۸۸ ارسال کنند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، هر هفته به ۱۰ نفر از شرکت‌کنندگان به قید قرعه، هر نفر یک میلیون تومان جایزه اهدا می‌شود و در پایان این پویش نیز یک سفر به مشهد مقدس به یکی از شرکت‌کنندگان تعلق خواهد گرفت.

اسامی برندگان و پاسخ صحیح، به محض اطلاع‌رسانی، در همین خبر به‌روزرسانی خواهد شد.

