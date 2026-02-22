برگزیدگان جشنواره شعر طنز «امضای کری تضمین است» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین اختتامیه و معرفی برگزیدگان هشتمین دوره جشنواره شعر طنز «امضای کری تضمین است» برگزار شد. این رویداد با مشارکت شاعرانی از ۱۹ استان کشور و رقابت بیش از ۱۵۰ اثر به ایستگاه پایانی رسید تا چهره‌ها برتر طنز انقلابی معرفی شوند.

هشتمین دوره جشنواره شعر طنز «امضای کری تضمین است» با استقبال گسترده طنزپردازان سراسر کشور به کار خود پایان داد. در این دوره بیش از ۱۰۰ شاعر از ۱۹ استان مختلف با ارسال بیش از ۱۵۰ اثر به رقابت پرداختند که این حجم از مشارکت نشان‌دهنده پویایی و رشد روزافزون جریان طنز انقلابی در جغرافیای ایران است.

ارزیابی آثار این دوره توسط اساتید پیشکسوت حوزه طنز، مهدی پرنیان و سعید سلیمانپور انجام گرفت. هیئت داوران پس از بررسی دقیق اشعار ارسالی، برگزیدگان نهایی را اعلام کرد که بر این اساس، میثم حسینی حائز رتبه اول شد و زهرا آراسته نیا و محمد حسین مهدویان به ترتیب رتبه‌ها دوم و سوم را کسب کردند.

همچنین در بخش شایستگان تقدیر، از تلاش‌ها هنری پروین جاویدنیا، عبدالرضا قیصری، میثم داودی، قاسم بای و سید حسین ابراهیمی تجلیل به عمل آمد. جایزه بخش ویژه این جشنواره با عنوان «مکانیسم ماشه» نیز به احمد رفیعی وردنجانی تعلق گرفت.

جشنواره «امضای کری تضمین است» از جمله رویدادها محوری باشگاه طنز انقلاب اسلامی است که با هدف کشف، معرفی و تربیت استعدادها جوان طنزپرداز برگزار می‌شود. برگزارکنندگان این جشنواره تاکید دارند که شناسایی استعدادها تنها قدم اول است و این مسیر با برگزاری دوره‌ها آموزشی تخصصی جهت رشد و پرورش هرچه بیشتر طنزپردازان در سطح کشور ادامه خواهد داشت.