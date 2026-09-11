کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده بین یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش مییابد، اظهار کرد: چوپانان با بیشینه دمای ۳۹ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرمترین نقطه استان است.
وی ادامه داد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرمترین ساعات امروز به ۳۸ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنکترین ساعات به ۱۹ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد که طی امروز و فردا آسمان استان، صاف تا قسمتی ابری است و در ساعات عصر وشب وزش باد به نسبت شدید پیش بینی میشود.
طهماسبی خاطرنشان کرد: وزش باد در مناطق شمال و شرق استان توام با گردوخاک است؛ در نیمه غربی استان اواخر وقت امروز احتمال رگبار و رعدبرق پراکنده دور از انتظار نیست.
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