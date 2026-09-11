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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۵

هواشناسی: اصفهان خنک می‌شود

هواشناسی: اصفهان خنک می‌شود

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان از کاهش دمای هوای استتن طی ۲۴ ساعت پیش رو خبرداد.

کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده بین یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، اظهار کرد: چوپانان با بیشینه دمای ۳۹ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان است.

وی ادامه داد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۸ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات به ۱۹ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که طی امروز و فردا آسمان استان، صاف تا قسمتی ابری است و در ساعات عصر وشب وزش باد به نسبت شدید پیش بینی می‌شود.

طهماسبی خاطرنشان کرد: وزش باد در مناطق شمال و شرق استان توام با گردوخاک است؛ در نیمه غربی استان اواخر وقت امروز احتمال رگبار و رعدبرق پراکنده دور از انتظار نیست.

کد مطلب 6943909

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