کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده بین یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، اظهار کرد: چوپانان با بیشینه دمای ۳۹ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان است.

وی ادامه داد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۸ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات به ۱۹ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که طی امروز و فردا آسمان استان، صاف تا قسمتی ابری است و در ساعات عصر وشب وزش باد به نسبت شدید پیش بینی می‌شود.

طهماسبی خاطرنشان کرد: وزش باد در مناطق شمال و شرق استان توام با گردوخاک است؛ در نیمه غربی استان اواخر وقت امروز احتمال رگبار و رعدبرق پراکنده دور از انتظار نیست.