هوای عراق دوباره زمستانی خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، السومریه گزارش داد: پیشبینیهای هواشناسی در عراق نشان میدهد این کشور اواخر ماه فوریه تحت تاثیر یک جبهه هوای سرد قطبی قرار خواهد گرفت که موجب کاهش شدید دما خواهد شد.
ورود این جبهه هوای قطبی به عراق در این موقع از سال که مردم از آن به عنوان «عجوز» یاد میکنند، هوای عراق را دوباره زمستانی خواهد کرد.
این جبهه سرد ابتدا موجب کاهش محسوس دمای هوا در شهرهای شمالی و غربی عراق خواهد شد و سپس تا مناطق میانی و بخشهایی از جنوب عراق امتداد خواهد یافت. مردم عراق به ویژه در مناطق بیابانی شدت سرما را شبها احساس خواهند کرد. همچنین تفاوت دمای روز و شب به میزان محسوسی افزایش خواهد یافت.
ورود این موج سرمای قطبی در برخی مناطق شمالی و غربی عراق با احتمال بارش پراکنده همراه خواهد شد.
