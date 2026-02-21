۳۰۰ هزار تن مرکبات شب عید در قائمشهر ذخیره شد

معصومه صفری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای تأمین میوه ایام پایانی سال اظهار کرد: از مجموع مرکبات ذخیرهشده، ۸۰ درصد پرتقال تامسون و ۲۰ درصد پرتقال خونی است که متناسب با الگوی مصرف خانوارها و نیاز بازار در نظر گرفته شده است.
وی هدف از این اقدام را تأمین بهموقع نیاز بازار، جلوگیری از نوسانات قیمتی و مدیریت عرضه در روزهای پایانی سال عنوان کرد و افزود: فرآیند ذخیرهسازی از زمان برداشت محصول و با نظارت کارشناسان انجام شده تا کیفیت، سلامت و ماندگاری میوهها حفظ شود.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائمشهر با بیان اینکه این شهرستان یکی از قطبهای مهم تولید مرکبات در استان مازندران به شمار میرود، گفت: هماکنون ۵۵ واحد سورتینگ در حوزه درجهبندی و بستهبندی مرکبات فعال است. همچنین ۱۶ واحد سردخانه دارای مجوز با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن و ۲۵ واحد انبارداری دارای مجوز با ظرفیت ۵۰ هزار تن در شهرستان فعالیت دارند که نقش مهمی در نگهداری اصولی و عرضه تدریجی محصول ایفا میکنند.
صفری میزان تولید سالانه مرکبات در قائمشهر را حدود ۴۳۰ هزار تن اعلام کرد و افزود: علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بخشی از این تولیدات به سایر شهرستانها و استانها ارسال میشود که جایگاه ویژهای برای قائمشهر در زنجیره تأمین مرکبات کشور ایجاد کرده است.
وی با اشاره به اشتغالزایی این بخش تصریح کرد: هر واحد سورت و بستهبندی بهطور مستقیم برای ۱۵ تا ۷۰ نفر اشتغال ایجاد میکند و بهصورت غیرمستقیم نیز بین ۱۵ تا ۵۰ نفر در حوزههایی نظیر حملونقل، بارگیری و خدمات وابسته مشغول به کار میشوند.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائمشهر درباره سطح زیرکشت باغهای مرکبات شهرستان نیز گفت: در مجموع ۱۸ هزار و ۴۶۵ هکتار باغ مرکبات در قائمشهر وجود دارد که از این میزان، ۱۸ هزار و ۳۳۵ هکتار بارده است. از کل سطح زیرکشت، ۱۵ هزار و ۴۳۵ هکتار به انواع پرتقال و ۲ هزار و ۸۲۰ هکتار به ارقام مختلف نارنگی اختصاص دارد و مابقی نیز به محصولاتی مانند نارنج و لیمو مربوط میشود.
