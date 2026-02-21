به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی زبردست در سخنانی، اظهار داشت: طرح ویژه تشدید نظارتهای بهداشتی ایام ماه مبارک رمضان و ایام پایانی سال از ابتدای اسفندماه همزمان با سایر استانهای کشور در لرستان با بهرهگیری از ظرفیت همکاران سازمان جهاد کشاورزی اداره کل تعزیرات حکومتی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شروع شده است و باتوجهبه افزایش مصرف فرآوردههای پروتئینی تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.
وی افزود: در اجرای این طرح ۱۳ اکیپ ثابت و ۲۵ اکیپ سیار در قالب ۳۸ اکیپ نظارتی متشکل از ۷۵ نفر از همکاران دامپزشکی استان، سه هزار واحد تولیدی عرضهکننده فرآوردههای خام دامی در استان شامل کشتارگاههای دام، طیور، میادین عرضه دام، سردخانهها، رستورانها، تالارها، اغذیهفروشیهای بیرون بر، مراکز قطعهبندی و بستهبندی، قصابیها و مرغ و ماهیفروشها در قالب گشت اختصاصی و گشت مشترک مورد رصد و پایش قرار میگیرند.
مدیرکل دامپزشکی لرستان، افزود: از همه هم استانیهای عزیز درخواست میشود گوشت و مواد خام دامی موردنیاز خود را از مراکز مجاز موردتأیید دامپزشکی تهیه کنند و هر گونه سؤال، پیشنهاد و انتقاد خود را با شماره ۱۵۱۲ در میان بگذارند.
