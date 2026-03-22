به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان تهران از تشدید نظارتهای بهداشتی بر مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی در شهرستانهای ملارد و قدس همزمان با ایام آغازین سال ۱۴۰۵ خبر داد.
بر اساس این گزارش، در شهرستان ملارد، بازرسان این اداره طی بازدید از فروشگاههای زنجیرهای و مراکز عرضه مواد پروتئینی، ۹۲ کیلوگرم انواع فرآوردههای تاریخ منقضی شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز و آلایش مرغی را کشف و از چرخه مصرف انسانی خارج و معدوم کردند.
همچنین در شهرقدس، کارشناسان دامپزشکی با تشکیل گشتهای نظارتی ویژه نوروز، در تاریخ ۱۴۰۵/۱/۱ مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی سطح شهر را مورد بازرسی قرار دادند.
شایان ذکر است،این اقدامات در راستای حفظ سلامت عمومی و تأمین امنیت غذایی شهروندان در ایام تعطیلات صورت گرفته است.
