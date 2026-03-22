  1. استانها
  2. تهران
۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

گشت‌های نوروزی دامپزشکی در تهران تشدید شد؛معدوم سازی ۹۲ کیلو گوشت

تهران- روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان تهران از تشدید نظارت‌های نوروزی در ملارد و قدس خبر داد و اعلام کرد: ۹۱ کیلوگرم مواد پروتئینی تاریخ‌گذشته شامل مرغ و گوشت قرمز معدوم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان تهران از تشدید نظارت‌های بهداشتی بر مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی در شهرستان‌های ملارد و قدس همزمان با ایام آغازین سال ۱۴۰۵ خبر داد.

بر اساس این گزارش، در شهرستان ملارد، بازرسان این اداره طی بازدید از فروشگاه‌های زنجیرهای و مراکز عرضه مواد پروتئینی، ۹۲ کیلوگرم انواع فرآورده‌های تاریخ منقضی شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز و آلایش مرغی را کشف و از چرخه مصرف انسانی خارج و معدوم کردند.

همچنین در شهرقدس، کارشناسان دامپزشکی با تشکیل گشت‌های نظارتی ویژه نوروز، در تاریخ ۱۴۰۵/۱/۱ مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی سطح شهر را مورد بازرسی قرار دادند.

شایان ذکر است،این اقدامات در راستای حفظ سلامت عمومی و تأمین امنیت غذایی شهروندان در ایام تعطیلات صورت گرفته است.

کد خبر 6780848

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

