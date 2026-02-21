احتمال حمله ملخ صحرایی در اسفند شدت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل وزارت جهاد کشاورزی، سعید معین مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی حفظ نباتات گفت: بر اساس آخرین گزارش فائو، در شرایط کنونی ملخ در شرق آفریقا است و در یمن و دریای سرخ عربستان ملخ مهاجر و غیرمهاجر وجود دارد.
به گفته وی، جمعیت ملخ از قسمت دریای سرخ به سمت مناطق مرکزی منتقل نشده است اما با گذراندن نیمه زمستان، احتمال حمله ملخ صحرایی وجود دارد و در این خصوص درخواستها انجام شده و ستاد بحران موافقت خود را اعلام کرده است.
معین ادامه داد: با رسیدن جمعیت ملخ به مناطق شبه جزیره شمال عربستان، بلافاصله شارژ اولیه را دریافت میکنیم و از طرفی ستاد بحران که سابقه سالهای اخیر را دیده، اطمینان خاطری ایجاد کرده است.
مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی حفظ نباتات گفت: سال ۹۷ و ۹۸ در بهمن ملخ صحرایی وارد کشور شد و سال زراعی ۹۹-۹۸ اسفند وارد شد و امسال هم احتمال ۵۰ درصدی حمله ملخ صحرایی وجود دارد و برای پیشبینی دقیق از نیمه اسفند میتوان پیشبینی دقیقی داشت.
