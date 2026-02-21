روشن سرشت: ۱۵۰ آشپزخانه مهدوی در استان زنجان فعالیت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر روشن سرشت اظهار کرد: برنامهریزیهای لازم برای برگزاری جشن رمضان و اجرای طرحهای اطعام مهدوی در سطح استان انجام شده است و این برنامهها با هدف حمایت از فرزندان ایتام و محسنین و تقویت بعد مردمی خیر و احسان برگزار میشود.
وی افزود: جلسات ستاد اطعام مهدوی استان با حضور مدیران کل، روسای ادارات و همکاران برگزار شد و طرح موضوع جشن رمضان و هماندیشی برای اجرای بهتر برنامهها در این جلسات مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل کمیته امداد استان همچنین گفت: اجرای پویش «به عشق مولا علی (ع) من هم میتوانم یک حامی باشم» جهت حامییابی برای فرزندان ایتام و محسنین آغاز شده و پایگاههای حامییابی در مصلیهای نماز جمعه شهرستانها و همچنین مساجد سطح استان ایجاد شده است.
وی ادامه داد: جشن اطعام افطاری در قالب طرح سفرههای آسمانی برای جامعه هدف و روزه اولیها برگزار شده و برنامه هدفگذاری شده برای امسال شامل ۱۵۰ آشپزخانه اطعام مهدوی است.
مدیرکل کمیته امداد استان با اشاره به تلاش برای جذب مشارکت خیرین و نیکوکاران گفت: پیامک های تبلیغاتی جهت دعوت از حامیان، خیرین، مشترکین صدقات و نیکوکاران ورزشکار و مربیان و قهرمانان ملی ارسال شده است و همزمان از ظرفیت تفاهمنامههای منعقده با دستگاههای کشوری، استانی و شهرستانی استفاده میکنیم تا مشارکتها تقویت شود. وی گفت: در سال جاری نیز ۱۸۲ مرکز نیکوکاری در استان جهت مشارکت فعال در برنامههای ماه مبارک رمضان و توسعه بعد مردمی احسان ایجاد و فعال شدهاند.
