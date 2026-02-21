به گزارش خبرگزاری مهر، قباد مبشری با تبریک فرا رسیدن ماه پرخیر و برکت رمضان و تاکید بر ضرورت حمایت از اقشار آسیبپذیر اظهار کرد: در راستای ترویج فرهنگ انفاق و دستگیری از نیازمندان، امسال ۱۰۰۰ آشپزخانه اطعام مهدوی در ماه مبارک رمضان راه اندازی خواهد شد.
وی افزود: این آشپزخانهها با رعایت کامل اصول بهداشتی، وظیفه طبخ غذای گرم و توزیع بستههای افطاری را با حفظ کرامت انسانی در میان خانوادههای تحت حمایت و سایر نیازمندان بر عهده دارند.
مدیرکل کمیته امداد استان یزد با اشاره به اهمیت همافزایی دستگاهها و تشکلهای مردمی افزود: این طرح بزرگ با مشارکت فعال مراکز نیکوکاری، مساجد، گروههای جهادی و خیرین گرانقدر در بستر پویش ملی «ایران همدل» فعالیت خود را آغاز کرده است تا به لطف خدا و همت مردم، در این ماه مبارک هیچ سفرهای خالی نماند.
مبشری با قدردانی از همراهی همیشگی و بینظیر مردم نوعدوست و متدین استان یزد افزود: امیدواریم امسال نیز با مشارکت پرشورتر هماستانیهای عزیز در پویش ایران همدل، شاهد رقم خوردن حماسهای دیگر از همدلی، مواسات و ایثار باشیم.
وی در خصوص نحوه مشارکت خیرین ادامه داد: خیراندیشان استان یزد میتوانند نذورات و کمکهای نقدی خود را جهت مشارکت در پویش «ایران همدل» و تامین غذای گرم برای نیازمندان در ماه میهمانی خدا، به شماره کارت 6037998136777777 واریز نموده و یا از طریق شمارهگیری کد دستوری #035*8877* تلفن همراه، در این امر خیر و خداپسندانه سهیم شوند.
