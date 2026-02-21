به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل کمیته امداد استان قزوین اظهار کرد: آشپزخانه‌های اطعام مهدوی در مراکز نیکوکاری و توانمندسازی این نهاد با هدف طبخ و توزیع غذای گرم میان خانواده‌های تحت حمایت راه‌اندازی شده و فعالیت آن‌ها تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، ۵۱ آشپزخانه اطعام مهدوی در استان قزوین فعال شده است و پیش‌بینی می‌شود با ادامه این ماه پرفضیلت، تعداد این آشپزخانه‌ها افزایش یابد.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین با اشاره به عملکرد سال گذشته تصریح کرد: سال گذشته ۳۷۰ هزار پرس غذای گرم میان خانواده‌های تحت حمایت توزیع شد و پیش‌بینی می‌کنیم امسال این تعداد به ۴۱۰ هزار پرس افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: مردم خیر، شریف و نیکوکار استان می‌توانند برای مشارکت در طرح اطعام نیازمندان، کمک‌های خود را از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۲۸۵۱۵، کد دستوری #۰۲۸۸۸۷۷ و همچنین پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد استان قزوین به نشانی www.emdad۳۳۸۰۸.ir پرداخت کنند.