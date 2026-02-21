  1. استانها
  2. قزوین
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۳۰

آعاز به‌کار آشپزخانه های اطعام مهدوی در سراسر استان قزوین

قزوین - مدیرکل کمیته امداد امام خمینی قزوین از آغاز به کار آشپزخانه‌های «اطعام مهدوی» همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان در سراسر استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل کمیته امداد استان قزوین اظهار کرد: آشپزخانه‌های اطعام مهدوی در مراکز نیکوکاری و توانمندسازی این نهاد با هدف طبخ و توزیع غذای گرم میان خانواده‌های تحت حمایت راه‌اندازی شده و فعالیت آن‌ها تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، ۵۱ آشپزخانه اطعام مهدوی در استان قزوین فعال شده است و پیش‌بینی می‌شود با ادامه این ماه پرفضیلت، تعداد این آشپزخانه‌ها افزایش یابد.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین با اشاره به عملکرد سال گذشته تصریح کرد: سال گذشته ۳۷۰ هزار پرس غذای گرم میان خانواده‌های تحت حمایت توزیع شد و پیش‌بینی می‌کنیم امسال این تعداد به ۴۱۰ هزار پرس افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: مردم خیر، شریف و نیکوکار استان می‌توانند برای مشارکت در طرح اطعام نیازمندان، کمک‌های خود را از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۲۸۵۱۵، کد دستوری #۰۲۸۸۸۷۷ و همچنین پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد استان قزوین به نشانی www.emdad۳۳۸۰۸.ir پرداخت کنند.

کد خبر 6755642

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها