به گزارش خبرگزاری مهر، محسن ریاضی، مدیرکل تامیناجتماعی غرب تهران در جلسهای با معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تامین اجتماعی و روسای شعب تجدیدنظر ۱۳ و ۱۸ دیوان عدالت اداری گفت: اداره کل غرب تهران از بزرگترین ادارات کل تامین اجتماعی در کشور است و خدمات گستردهای به جمعیت بزرگی از شهروندان ارائه میدهد. با توجه به گستردگی و تنوع خدمات و همچنین جمعیت بالای تحتپوشش، پروندههای دیوان عدالت اداری نیز دارای اهمیت ویژه هستند.
ریاضی افزود: در اداره کل غرب تهران، هر درخواستی و اطلاعاتی که واحد حقوقی از شعب و سایر واحدهای ادارهکل نیاز دارد، به سرعت انجام میشود و همکاری حداکثری با واحد حقوقی برای اجرای دقیق قوانین و مقررات انجام میشود.
مدیرکل تامیناجتماعی غرب تهران اجرای احکام دیوان عدالت اداری را از دیگر مسائل مهم برشمرد و گفت: در جلسات شورای اداری همواره تاکید داریم که آرا دیوان لازم الاجراست و تمام مجموعه باید فرآیندهای اداری را به نحوی تنظیم کنند که آرا صادره از سوی دیوان به نحو مطلوب پیادهسازی شود و در صورت نیاز به دریافت اطلاعات یا هماهنگی با سایر واحدهای سازمانی نیز پیگیری لازم در اسرع وقت انجام میشود.
شهاب اسدی، معاون اداره کل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی نیز در این جلسه گفت: تعامل نزدیک و سازنده اداره کل حقوقی با دیوان عدالت اداری وجود دارد و با توجه به تنوع خدمات و گستردگی جامعه تحتپوشش آسیبشناسی خوبی در زمینه دعاوی دیوان وجود دارد.
وی افزود: اصلاح فرآیندها و رفع زمینههای شکلگیری پروندههای دیوان عدالت اداری را با جدیت پیگیری میکنیم.
محمدرضا ابراهیمینسب، رئیس اداره حقوقی ادارهکل تامیناجتماعی غرب تهران گفت: از ابتدای سال جاری ۴۷۳۸ دادخواست از دیوان عدالت واصل شده است. عمده دعاوی مربوط به مشاغل سخت و زیانآور است که در ماههای پایان سال شاهد افزایش این دعاوی نیز هستیم.
ابوالفضل صمدنژاد، معاون تعهدات بیمهای اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران گفت: حضور قضات محترم دیوان عدالت اداری در ادارهکل تامیناجتماعی غرب تهران و شنیدن دیدگاههای کارشناسی این مجموعه بسیار مغتنم و ارزشمند است و امیدواریم شاهد توجه بیشتر به ماهیت بیمهای سازمان تأمین اجتماعی در مبادی تصمیمگیری کشور باشیم.
صمدنژاد با تاکید بر اهمیت اجرای دقیق و به موقع آرا صادره از سوی دیوان عدالت اداری، گفت: در مواردی پیادهسازی برخی آرا نیازمند اقدامات ویژه از قبیل اصلاحات سیستمی بوده و زمانبر است. درخواست داریم که قضات در این موارد مهلت بیشتری برای پیادهسازی رای صادره به سازمان تامین اجتماعی بدهند.
زاهد اسدی، معاون منابع بیمهای ادارهکل تأمین اجتماعی غرب تهران گفت: بهکارگیری کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه تامین اجتماعی میتواند زمینهساز همکاری خوبی بین سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری باشد و بویژه از ظرفیت کارکنان بازنشسته تامین اجتماعی نیز میتوان در این حوزه استفاده کرد.
وی از تعامل سازنده و ارزشمند دیوان عدالت اداری در حوزه تامین اجتماعی قدردانی کرد و گفت: اجرای دقیق قوانین تامین اجتماعی و احقاق حقوق جامعه تحتپوشش این سازمان هدف نهایی این همکاری مستمر و ارزشمند است.
نژادی، رئیس شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری گفت: یکی از مهمترین مسائل سازمان تأمین اجتماعی مشاغل سخت و زیان آور است و اصلاح مقررات و آییننامه این موضوع را مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پیگیری میکند.
وی افزود: ماهیت قانون ایجاب میکند که اصل بر طبیعی بودن کارها باشد و سخت و زیانآور بودن شغل در موارد خاص و اثبات شرایط قانونی پذیرفته شود اما امروز در شرایطی هستیم که بیش از ۵۰ درصد بازنشستگیهای تامین اجتماعی بر اساس سخت و زیانآور شده است.
انصاری، رئیس شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری گفت: برخی از پروندههایی که در دیوان درباره تامین اجتماعی مطرح میشود، ناشی از عدم ارتباط کامل و مستقیم بخش فنی و بخش حقوقی سازمان تامین اجتماعی است و این دو حوزه سازمان تامین اجتماعی باید ارتباط در تمامی سطوح داشته باشند و همکاری فنی و حقوقی به صورت صحیح برقرار باشد.
زینلینژاد، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تامین اجتماعی گفت: در موارد متعددی مطرح شدن پروندههای مربوط به تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری به دلیل عدم تامین هزینه تعهدات ابلاغ شده به تامین اجتماعی توسط دولت است.
وی ادامه داد: مرخصی زایمان و مزایای قانونی جانبازان از جمله این موارد است و جا دارد که سازمان تامین اجتماعی پیگیری جدی برای دریافت منابع مربوط به این تعهدات از سازمان برنامه داشته باشد و ما نیز در دیوان عدالت اداری این موضوع را پیگیری میکنیم.
نظر شما