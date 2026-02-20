فرید محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای گسترده طرح «اطعام مهدوی» اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، ۱۵۳ آشپزخانه اطعام مهدوی در نقاط مختلف استان بوشهر راه‌اندازی شده است تا از ظرفیت معنوی این ماه برای حمایت مؤثرتر از خانواده‌های نیازمند بهره‌گیری شود.

وی افزود: این آشپزخانه‌ها با مشارکت خیرین، مساجد، هیئات مذهبی و گروه‌های جهادی فعالیت می‌کنند و در هر محله، نیازمندان همان منطقه شناسایی شده و خدمات به‌صورت هدفمند به آنان ارائه می‌شود. تلاش بر این است که با هم‌افزایی مردمی، سفره خانواده‌های کم‌برخوردار در این ماه پربرکت رنگین‌تر شود.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود حدود ۶۰۰ هزار پرس افطاری ساده در میان روزه‌داران نیازمند توزیع شود، تصریح کرد: این افطاری‌ها عمدتاً در مساجد و میان خانواده‌های شناسایی‌شده توزیع خواهد شد.

۳۶ هزار خانوار تحت حمایت است

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای توزیع ۹۰۰ هزار وعده غذای گرم در طول ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: این وعده‌ها در آشپزخانه‌های اطعام مهدوی طبخ و با همکاری گروه‌های جهادی و خیریه‌ها در اختیار جامعه هدف قرار می‌گیرد.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به جامعه تحت پوشش این نهاد اعلام کرد: در حال حاضر ۳۶ هزار خانوار با جمعیتی بالغ بر ۷۰ هزار نفر تحت حمایت کمیته امداد استان بوشهر هستند که ۶۳ درصد آنان را بانوان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند.

وی تأکید کرد: حمایت ویژه از این خانواده‌ها، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، از اولویت‌های اصلی کمیته امداد است و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و خیرخواهانه، بخشی از مشکلات معیشتی آنان کاهش یابد.