کتاب از حیات داوود تا زاینده رود منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب از حیات داوود تا زاینده رود در قطع رقعی و در ۱۰۸ صفحه توسط انتشارات یوسفی به چاپ رسیده است.

در کتاب از حیات داوود تا زاینده رود که در قالب خاطره نگاری نوشته شده است نویسنده سعی کرده در قالب بیان خاطرات کودکی تا بزرگسالی خود، ضمن بیان بخشی تجربیات کاری و شغلی خود قسمتی از تاریخ شفاهی منطقه حیات داوود بندر گناوه را بیان کند.

حاج فریدون مظفری که متولد شهرستان گناوه است بعد از به تصویر کشیدن خاطرات کودکی و نوجوانی خود که در روستاهای گناوه اتفاق افتاده، در قالب بیان خاطرات سالهای جوانی و میانسالی خود، تصویری کلی از فضای اجتماعی و اقتصادی دیارش را بیان می کند.

در بخش هایی از کتاب نیز نویسنده سعی می کند با بیان تجربیاتش از کار و اشتغال در شهرهای مختلف ایران، زندگی اش را در اصفهان و زاینده رود در قالب بیان خاطرات به تصویر بکشد.