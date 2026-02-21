به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر شنبه در نشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر فرهنگ ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر با اشاره به پیشینه مردم آگاه و شجاع استان بوشهر در دفاع از میهن اسلامی ایران اظهار کرد: استان بوشهر در جبهه‌های هوایی، دریایی و زمینی در دوران دفاع مقدس، نقش تاثیرگذاری داشته و نام رزمندگان و سرداران این استان همواره می‌درخشد.

وی با تأکید بر تسریع در روند احداث باغ موزه دفاع مقدس یادآور شد: پس از تحکیم بستر زمین اختصاص یافته برای این پروژه، در اوایل فصل تابستان پیش‌رو، کار بنای ساختمان باغ‌موزه آغاز شود.

استاندار بوشهر گفت: با برنامه‌ریزی صورت گرفته، احداث باغ موزه دفاع مقدس در هفته دفاع مقدس سال ۱۴۰۷ به بهره‌برداری خواهد رسید.

زارع با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات مردم مومن استان بوشهر اظهار کرد: بر این باور هستم که انس بیش از پیش مومنان روزه‌دار با قرآن کریم و کلام الهی در این ماه مبارک، فرصتی مغتنم برای ایجاد تحول عملی در سبک زندگی بر اساس آموزه‌های قرآنی است.

وی افزود: تزکیه نفس، خودسازی و تلاش برای رسیدن به کمال و قرب الهی، اصلی‌ترین موضوعاتی هستند که ما را در عمل به تعالیم قرآنی موفق می‌گردانند.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سبک زندگی بر اساس آموزه‌های قرآنی؛ اهتمام به امور برادران و خواهران مسلمان و همکاری و هم‌افزایی برای حل مشکل آنهاست و در این صورت است که جلوه‌های زیبای اتحاد و همدلی در جامعه اسلامی رخ‌نمایی می‌کند.

زارع تصریح کرد: در پرتو توجه و عمل به پیام‌ وحدت‌بخشی ماه ضیافت الهی است که جامعه به سوی نورانیت قرآن هدایت می‌شود و آموزه‌های باریتعالی و تأکیدات ائمه معصومین، وارد ساحت عمل و زندگی روزمره ما خواهد شد.