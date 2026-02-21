۴۸ هزار و ۸۰ میلیارد ریال از محل اوراق مرابحه به مازندران تخصیص یافت

عبدالرضا کریمپور ملکشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش اوراق مالی اسلامی در پیشبرد طرحهای توسعهای اظهار داشت: در حوزه طرحهای ملی، ۴۸ هزار و ۸۰ میلیارد ریال از محل اوراق مرابحه به استان تخصیص یافته که معادل ۸۴ درصد اعتبار مصوب این بخش است و بیانگر تحقق مطلوب منابع ملی در مازندران است.
وی افزود: از مجموع تخصیصهای سال جاری، ۲۱ هزار میلیارد ریال از طریق اوراق مرابحه تأمین شده که سهمی معادل ۶۵ درصد اعتبارات عمرانی استان را شامل میشود. این منابع برای تکمیل طرحهای نیمهتمام، اجرای پروژههای اولویتدار و تقویت اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای، سه درصد درآمد نفت و گاز، قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و همچنین ردیف حوادث و بحرانها اختصاص یافته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران همچنین از افزایش سقف ظرفیت اخذ کد یونیک برای دریافت اوراق خبر داد و تصریح کرد: ظرفیت اولیه استان ۲۰ هزار میلیارد ریال بود که با پیگیریهای انجامشده به ۲۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت و مازندران را در میان سه استان برتر کشور قرار داد.
وی در پایان تأکید کرد: با توجه به عملکرد مناسب دستگاههای اجرایی، امکان بهرهمندی استان از سهم شناور سایر استانها و دریافت کد یونیک مجدد نیز فراهم شده و این روند میتواند شتاب اجرای پروژههای عمرانی و توسعه متوازن مازندران را افزایش دهد.
نظر شما