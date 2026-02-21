به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن اسماعیلپور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیشنهاد درجهبندی واحدهای صنفی از جمله آشفروشیها بر اساس کیفیت و نصب برچسب مشخص برای آگاهی مردم به اتحادیههای صنفی ارائه شده تا مصرفکنندگان بتوانند با اطلاع و شفافیت خرید کنند.
وی ادامه داد: نرخ ۲۳۵ هزار تومان آش هنوز بهصورت رسمی از سوی کمیسیون نظارت استان ابلاغ نشده و در حال حاضر دریافت این مبلغ از سوی برخی واحدهای صنفی، مصداق گرانفروشی است و با متخلفان برخورد قانونی شده و پرونده تخلف برای آنها تشکیل شده است.
اسماعیلپور با اشاره به اجرای طرح ویژه نظارتی بازار اظهار کرد: هدف اصلی این طرح، ایجاد آرامش در بازار و پیشگیری از تخلفات احتمالی در ایام پرتقاضای ماه مبارک رمضان و نوروز است و تمرکز نظارتها بر کالاهای اساسی و خدمات مورد نیاز مردم قرار دارد.
وی افزود: در این طرح، کالاهایی نظیر گوشت مرغ، شکر، برنج، میوه شب عید، آجیل، شیرینیها پوشاک و سایر اقلام پرمصرف خانوارها بهصورت ویژه رصد میشود و در بخش خدمات نیز اماکن تفریحی، رستورانها، واحدهای اقامتی، خشکشوییها، قالیشوییها و مراکز خدمات دورهای خودروهای سبک و سنگین تحت نظارت قرار دارند.
معاون بازرسی و نظارت ادارهکل صمت استان بوشهر با بیان اینکه تیمهای بازرسی بهصورت مستمر و حتی در روزهای تعطیل در سطح بازار حضور دارند، گفت: گشتهای مشترک با همکاری تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، مرکز بهداشت و اتاق اصناف بهصورت میدانی از مراکز عمدهفروشی و خردهفروش بازدید میکنند.
اسماعیلپور با دعوت از شهروندان برای مشارکت در نظارت بر بازار تصریح کرد: از مردم درخواست میکنیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله گرانفروشی یا کمفروشی، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند تا در سریعترین زمان رسیدگی شود.
نظر شما