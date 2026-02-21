  1. استانها
  2. بوشهر
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۵۹

معاون صمت بوشهر: بازار به صورت ویژه و مستمر رصد می‌شود

بوشهر- معاون بازرسی و نظارت اداره‌کل صمت استان بوشهر با اشاره به اجرای طرح ویژه نظارتی ماه مبارک رمضان و نوروز گفت: بازار به صورت ویژه و مستمر رصد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن اسماعیل‌پور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیشنهاد درجه‌بندی واحدهای صنفی از جمله آش‌فروشی‌ها بر اساس کیفیت و نصب برچسب مشخص برای آگاهی مردم به اتحادیه‌های صنفی ارائه شده تا مصرف‌کنندگان بتوانند با اطلاع و شفافیت خرید کنند.

وی ادامه داد: نرخ ۲۳۵ هزار تومان آش هنوز به‌صورت رسمی از سوی کمیسیون نظارت استان ابلاغ نشده و در حال حاضر دریافت این مبلغ از سوی برخی واحدهای صنفی، مصداق گران‌فروشی است و با متخلفان برخورد قانونی شده و پرونده تخلف برای آن‌ها تشکیل شده است.

اسماعیل‌پور با اشاره به اجرای طرح ویژه نظارتی بازار اظهار کرد: هدف اصلی این طرح، ایجاد آرامش در بازار و پیشگیری از تخلفات احتمالی در ایام پرتقاضای ماه مبارک رمضان و نوروز است و تمرکز نظارت‌ها بر کالاهای اساسی و خدمات مورد نیاز مردم قرار دارد.

وی افزود: در این طرح، کالاهایی نظیر گوشت مرغ، شکر، برنج، میوه شب عید، آجیل، شیرینی‌ها پوشاک و سایر اقلام پرمصرف خانوارها به‌صورت ویژه رصد می‌شود و در بخش خدمات نیز اماکن تفریحی، رستوران‌ها، واحدهای اقامتی، خشکشویی‌ها، قالیشویی‌ها و مراکز خدمات دوره‌ای خودروهای سبک و سنگین تحت نظارت قرار دارند.

معاون بازرسی و نظارت اداره‌کل صمت استان بوشهر با بیان اینکه تیم‌های بازرسی به‌صورت مستمر و حتی در روزهای تعطیل در سطح بازار حضور دارند، گفت: گشت‌های مشترک با همکاری تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، مرکز بهداشت و اتاق اصناف به‌صورت میدانی از مراکز عمده‌فروشی و خرده‌فروش بازدید می‌کنند.

اسماعیل‌پور با دعوت از شهروندان برای مشارکت در نظارت بر بازار تصریح کرد: از مردم درخواست می‌کنیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله گران‌فروشی یا کم‌فروشی، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند تا در سریع‌ترین زمان رسیدگی شود.

کد خبر 6755685

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها