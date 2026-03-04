به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان گیلانغرب در راستای پایش مستقیم بازار و اطمینان از رعایت نرخ‌های مصوب، شامگاه سه شنبه طی بازدید سرزده‌ای از واحدهای صنفی، قیمت اقلام ضروری را مستقیماً از فروشندگان استعلام و با نرخ‌های ابلاغی تطبیق داد تا از نزدیک در جریان روند خدمات‌رسانی به شهروندان قرار گیرد.

حشمت رضایی در این بازدید، نظارت بر بازار را نیازمند استمرار دانست و گفت: نظارت بر بازار نباید مقطعی باشد، لذا گشت‌های مشترک بازرسی موظفند به صورت شبانه‌روزی و بدون اغماض با هرگونه احتکار، کم‌فروشی یا گران‌فروشی برخورد قانونی کنند.

وی تأکید کرد: ایجاد آرامش در بازار و صیانت از معیشت مردم، اولویت اول مدیریت شهرستان است. این اقدام در راستای تدابیر اتخاذ شده برای حفظ ثبات اقتصادی استان در شرایط کنونی صورت گرفته است.