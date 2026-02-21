سومین کشتی گندم وارداتی در بندرامیرآباد پهلو گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری عصر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران از ورود سومین کشتی گندم به بندر امیرآباد خبر داد و اعلام کرد که این محموله بیش از ۴۶۰۰ تن گندم را شامل میشود و بخشی از مجوز ۶۰ هزار تنی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران است.
جعفری با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با دستگاههای ذیربط گفت: پس از تأیید نهایی کیفیت، فرآیند حمل و انتقال گندم به مراکز ذخیرهسازی استان مطابق ضوابط و برنامهریزیها انجام خواهد شد.
وی با قدردانی از حمایت استاندار مازندران و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، نقش تعامل میان سطوح ملی و استانی را در مدیریت مؤثر ذخایر کالاهای اساسی حیاتی دانست و افزود: با مدیریت منسجم، برنامهریزی دقیق و پشتیبانی مستمر، ذخایر راهبردی گندم استان در شرایط پایدار قرار دارد و پاسخگوی نیاز مصرفی بیش از سه ماه آینده است.
سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران تأکید کرد: : ۹۰ درصد گندمهای تأمینشده از کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار است که پشتوانهای مطمئن برای حفظ استانداردهای تولید و ارتقای کیفیت نان مصرفی مردم استان محسوب میشود.
جعفری افزود: ورود این محموله در راستای سیاستهای کلان دولت و با هدف تقویت ذخایر راهبردی و صیانت از امنیت غذایی کشور انجام شده و نقش مؤثری در تأمین نیازهای استان و کشور ایفا میکند.
