یوسف گلشن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ثبت‌نام ۸۶۰ نفر برای شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا در لنگرود اظهار کرد: این آمار نسبت به دوره گذشته ۷۳ نفر افزایش داشته که معادل رشد ۹ درصدی است و نشان‌دهنده افزایش انگیزه و علاقه‌مندی مردم برای نقش‌آفرینی در مدیریت محلی است.

وی با اشاره به حضور مناسب بانوان در این دوره از انتخابات تصریح کرد: از مجموع داوطلبان، ۱۰۴ نفر از بانوان هستند که ۱۲ درصد کل ثبت‌نام‌کنندگان را تشکیل می‌دهند و بیانگر تقویت حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی و مدیریتی روستاهاست.

فرماندار لنگرود با تشریح آمار ثبت‌نام در بخش‌های مختلف شهرستان ادامه داد: در بخش اطاقور ۴۲۸ نفر، در بخش مرکزی ۲۹۴ نفر و در بخش کومله ۱۳۸ نفر برای عضویت در شوراهای اسلامی روستا ثبت‌نام کرده‌اند.

گلشن خاطرنشان کرد: انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور، روز جمعه ۱۱ اردیبهشت‌ماه برگزار خواهد شد و تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و باشکوه در این شهرستان پیش‌بینی شده است.