۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۱۲

ثبت‌نام ۸۶۰ نفر در انتخابات شوراهای روستایی لنگرود

ثبت‌نام ۸۶۰ نفر در انتخابات شوراهای روستایی لنگرود

لنگرود ـ فرماندار لنگرود با اشاره به استقبال چشمگیر داوطلبان از انتخابات شوراهای اسلامی روستا گفت: ۸۶۰ نفر در این شهرستان برای حضور در رقابت‌های پیش‌رو ثبت‌نام کرده‌اند.

یوسف گلشن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ثبت‌نام ۸۶۰ نفر برای شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا در لنگرود اظهار کرد: این آمار نسبت به دوره گذشته ۷۳ نفر افزایش داشته که معادل رشد ۹ درصدی است و نشان‌دهنده افزایش انگیزه و علاقه‌مندی مردم برای نقش‌آفرینی در مدیریت محلی است.

وی با اشاره به حضور مناسب بانوان در این دوره از انتخابات تصریح کرد: از مجموع داوطلبان، ۱۰۴ نفر از بانوان هستند که ۱۲ درصد کل ثبت‌نام‌کنندگان را تشکیل می‌دهند و بیانگر تقویت حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی و مدیریتی روستاهاست.

فرماندار لنگرود با تشریح آمار ثبت‌نام در بخش‌های مختلف شهرستان ادامه داد: در بخش اطاقور ۴۲۸ نفر، در بخش مرکزی ۲۹۴ نفر و در بخش کومله ۱۳۸ نفر برای عضویت در شوراهای اسلامی روستا ثبت‌نام کرده‌اند.

گلشن خاطرنشان کرد: انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور، روز جمعه ۱۱ اردیبهشت‌ماه برگزار خواهد شد و تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و باشکوه در این شهرستان پیش‌بینی شده است.

کد خبر 6755755

