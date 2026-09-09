به گزارش خبرگزاری مهر، محسن امیدیان، شهردار منطقه ۲۱، در این مراسم با اشاره به تجربه این منطقه در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی گفت: مسئولیت اجتماعی صنایع و سازندگان در سال‌های گذشته برای اجرای برخی پروژه‌های زیرساختی مورد استفاده قرار گرفته و اکنون می‌توان همین ظرفیت را در حوزه اجتماعی نیز فعال کرد.

وی افزود: منطقه ۲۱ با تکیه بر ظرفیت صنایع توانسته است بخشی از پروژه‌های زیرساختی از جمله روشنایی محورهای اصلی را بدون تحمیل فشار مضاعف به بودجه شهرداری پیش ببرد و هدف این است که این الگو برای ارتقای رفاه اقشار کم‌برخوردار نیز به کار گرفته شود.

مجید رحمانی، مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی، نیز با اشاره به تمرکز صنایع در منطقه ۲۱، این منطقه را به عنوان نخستین مرکز رشد مشارکت در تهران معرفی کرد.

وی گفت: دبیرخانه مسئولیت‌پذیری اجتماعی در این مرکز مستقر خواهد شد و با استفاده از ظرفیت نخبگان دانشگاهی و سازمان مدیریت صنعتی، تلاش می‌شود مدل شکل‌گرفته در منطقه ۲۱ برای استفاده در سایر مناطق تهران نیز توسعه پیدا کند.

رحمانی همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های مشارکت اجتماعی برای حمایت هدفمند از خانواده‌های نیازمند و زندانیان تأکید کرد و افزود: ابزارهایی مانند قرارگاه ایران پیروز می‌تواند در این مسیر به شکل نظام‌مند مورد استفاده قرار گیرد.

مرکز رشد مشارکت و مسئولیت اجتماعی با رویکرد تسهیل‌گری و شبکه‌سازی ایجاد شده است و قرار است میان خیرین، سمن‌ها، گروه‌های مردمی، بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی ارتباط مؤثرتری ایجاد کند.

این مرکز با شناسایی مسائل واقعی محلات، زمینه اجرای طرح‌های اجتماعی مسئله‌محور و توانمندسازی اقشار در معرض آسیب را فراهم می‌کند تا ظرفیت‌های پراکنده محلی به برنامه‌های منسجم و همکاری‌های پایدار تبدیل شوند.

مراسم افتتاح این مرکز همچنین با حضور خانواده‌های شهدا همراه بود و در یکی از بخش‌های این برنامه، خواهر شهیدان عاکفی روبان افتتاحیه مرکز رشد مشارکت و مسئولیت اجتماعی را قیچی کرد.

راه‌اندازی این مرکز را می‌توان گامی در جهت استفاده هدفمندتر از ظرفیت صنایع و مشارکت‌های مردمی برای حل مسائل اجتماعی پایتخت دانست؛ الگویی که در صورت موفقیت می‌تواند در دیگر مناطق تهران نیز مورد استفاده قرار گیرد.

منطقه ۲ مهیای بازگشایی مدارس می‌شود

مهدی صالحی، شهردار منطقه ۲ در نخستین نشست کمیته اجرایی «استقبال از مهر» که با حضور نمایندگان آموزش‌وپرورش، پلیس راهور، آتش‌نشانی، اورژانس، هلال‌احمر و مدیران شهری منطقه برگزار شد، گفت: خدمات‌رسانی و تمهیدات لازم در حوزه‌های فرهنگی، خدمات شهری، عمرانی و ترافیکی برای آماده‌سازی مدارس پیش‌بینی شده است. هدف غایی ما این است که دانش‌آموزان، فصل علم‌آموزی را با آرامش، امنیت و در فضایی سرشار از نشاط آغاز کنند.

صالحی با تأکید بر اینکه دستیابی به این مهم، نیازمند هماهنگی‌های دقیق بین‌بخشی و فرابخشی است، تصریح کرد: اقدامات متعددی از جمله بهسازی و ایمن‌سازی معابر منتهی به مدارس، آماده‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، تجهیز و مناسب‌سازی ایستگاه‌ها و پایانه‌ها با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: آماده‌سازی فضای شهری پیرامون مدارس و مسیرهای تردد دانش‌آموزان، مهم‌ترین اولویت شهرداری منطقه در اجرای طرح استقبال از مهر است و معاونت‌ها و نواحی ۹گانه، وظایف خود را طبق برنامه پیش‌بینی‌شده دنبال می‌کنند.

شهردار منطقه ۲ با بیان اینکه مدرسه تنها محل آموزش دروس نیست، بلکه پایگاه رشد اجتماعی است، یادآور شد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی با محوریت تاب‌آوری اجتماعی، حفاظت از محیط‌زیست و مدیریت پسماند از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است. همچنین در قالب رویدادهای فرهنگی، جشن‌های «طلیعه مهر» و «شکوفه‌ها»، راه‌اندازی «ایستگاه ایران» و آیین کاشت نهال به یاد شهدای گران‌قدر میناب در مدارس اجرا خواهد شد تا مفاهیم ارزشی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در ذهن آینده‌سازان این سرزمین نهادینه شود.

صالحی گفت: مجموعه اقدامات پیش‌بینی شده در منطقه ۲، باهدف رفع دغدغه‌های والدین و فراهم‌سازی بستری امن برای تردد و تحصیل دانش‌آموزان، تا روزهای منتهی به بازگشایی مدارس با نظارت مستمر تیم‌های تخصصی پیگیری خواهد شد.

توسعه زیرساخت مساجد و اجرای پروژه‌های جدید در منطقه ۱۰ شتاب می‌گیرد

پنجمین نشست فصلی ائمه جماعات منطقه ۱۰ با حضور مهدی اخ‌الصنایع، شهردار منطقه ۱۰، حجت‌الاسلام حمیدرضا دانایی، معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران، سرهنگ پاسدار محمد بالیده، فرمانده مقاومت ناحیه مقداد و جمعی از ائمه جماعات در مسجد صاحب‌الزمان(عج) برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت نیازهای عمرانی و زیرساختی مساجد، ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی آنها و مطالبات محلات مورد بررسی قرار گرفت و بر تقویت تعامل میان مدیریت شهری، ائمه جماعات و مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید شد.

اخ‌الصنایع، شهردار منطقه ۱۰، با تأکید بر نقش ائمه جماعات در شناسایی و پیگیری مسائل محلات اظهار کرد: ارتباط مستمر میان مدیریت شهری و مساجد می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر نیازهای محلات و تسریع در رسیدگی به مطالبات شهروندان منجر شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های مسجدی گفت: مصوبه ساخت مسجد امام هادی(ع) اخذ شده و چهار پروژه جدید نیز در منطقه ۱۰ آغاز شده است و گزارش روند اجرای این پروژه‌ها به ائمه جماعات ارائه خواهد شد.

اخ‌الصنایع همچنین بر ضرورت احصا، دسته‌بندی و اولویت‌بندی نیازهای مساجد تأکید کرد و افزود: نیازهای عمرانی، تجهیزاتی و زیرساختی هر مسجد باید به صورت دقیق شناسایی شود تا متناسب با ظرفیت منابع، برای رفع مشکلات و اجرای طرح‌های اولویت‌دار برنامه‌ریزی شود.

شهردار منطقه ۱۰ مسجد را یکی از مهم‌ترین کانون‌های اجتماعی و فرهنگی محلات دانست و بر استمرار نشست‌های مشترک با ائمه جماعات تأکید کرد.

وی گفت: مطالبات مطرح‌شده در این نشست‌ها باید از مرحله طرح و شناسایی عبور کرده و به فرآیند اجرایی و نتیجه ملموس برای شهروندان منجر شود.

در ادامه، حجت‌الاسلام حمیدرضا دانایی، معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران، با تأکید بر نقش مساجد در تقویت انسجام اجتماعی اظهار کرد: مساجد باید علاوه بر کارکرد عبادی، به پایگاه‌های فعال فرهنگی و اجتماعی در محلات تبدیل شوند و ظرفیت آنها برای ارتباط با مردم، جذب جوانان و نوجوانان و تقویت ارزش‌های دینی به کار گرفته شود.

وی همچنین بر توسعه فعالیت‌های قرآنی تأکید کرد و افزود: پایگاه‌های قرآنی باید با هدایت و راهبری ائمه جماعات شکل بگیرند و مسجد به بستری برای تربیت قرآنی نوجوانان تبدیل شود.

دانایی با اشاره به ضرورت آمادگی فرهنگی و اجتماعی در شرایط کنونی، بر تقویت نقش مساجد در مواجهه با جنگ ترکیبی و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و مردمی تأکید کرد.

در ادامه این نشست، سرهنگ پاسدار محمد بالیده، فرمانده مقاومت ناحیه مقداد نیز بر ضرورت هم‌افزایی میان مساجد، مجموعه‌های فرهنگی و مدیریت شهری برای تقویت فعالیت‌های محله‌محور و استفاده از ظرفیت‌های مردمی تأکید کرد.

در پایان این نشست، بر استمرار نشست‌های فصلی ائمه جماعات، پیگیری نظام‌مند مطالبات مساجد و تقویت همکاری میان مدیریت شهری و ائمه جماعات منطقه ۱۰ تأکید شد.

معابر و گذرگاه‌های مدارس منطقه ۸ برای آغاز سال تحصیلی ایمن‌سازی می‌شوند

مجید سلمانی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک منطقه ۸، از اجرای مجموعه اقدامات ترافیکی و ایمن‌سازی معابر و گذرگاه‌های منتهی به مدارس و مراکز آموزشی منطقه در قالب طرح استقبال از مهر ۱۴۰۵ خبر داد.

وی با اشاره به آغاز اجرای این طرح از ۱۵ شهریورماه اظهار کرد: با توجه به تراکم جمعیت در منطقه ۸ و افزایش حجم تردد در معابر پیرامون مدارس و مراکز آموزشی همزمان با آغاز سال تحصیلی، مجموعه‌ای از اقدامات ترافیکی و ایمن‌سازی در دستور کار قرار گرفته و این طرح تا ۱۵ مهرماه ادامه خواهد داشت.

سلمانی افزود: با هدف ارتقای ایمنی تردد دانش‌آموزان، خانواده‌ها و شهروندان، هماهنگی‌های لازم با پلیس راهور انجام شده و عملیات ایمن‌سازی و بهسازی معابر و گذرگاه‌های منتهی به مدارس و مراکز آموزشی در حال اجراست.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک منطقه ۸ ادامه داد: اجرای ۱۵ گذرگاه عرضی ایمن عابر پیاده، احداث سرعتکاه آسفالتی در ۲ محل و آشکارسازی ۱۰ مقطع از گذرگاه‌های عابر پیاده از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده در این طرح است.

وی همچنین از رفع نقص ۱۲۰ تابلوی علائم عمودی انتظامی، اخباری و اخطاری و مرمت و رفع نقص ۱۷۰ متر طول گاردریل در محدوده‌های مورد نیاز خبر داد.

سلمانی با اشاره به اجرای علائم افقی در معابر منطقه گفت: در قالب این طرح، اجرای ۵۰۰ بلوک عابر پیاده، ۲۰ هزار متر طول خط‌کشی محوری، ۹۰ متر طول خط‌کشی در ایستگاه‌های اتوبوس و تاکسی و ۱۵ متر طول ترسیم نقوش و نوشتار نیز پیش‌بینی شده و عملیات اجرایی آن در حال انجام است.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک منطقه ۸ در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات با هدف ارتقای ایمنی معابر، کاهش مخاطرات ترافیکی و تسهیل تردد دانش‌آموزان و شهروندان در محدوده مدارس و مراکز آموزشی اجرا می‌شود تا شرایط مناسب برای آغاز سال تحصیلی جدید در منطقه فراهم شود.