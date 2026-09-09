رحمت جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات انجامشده برای ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه اظهار کرد: در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵، شناسایی و رفع نقاط مستعد تصادف با جدیت در دستور کار راهداری قرار گرفت و در این مدت ۱۱۲ نقطه مستعد حادثه با اجرای اقدامات فنی و ایمنسازی، رفع شد.
وی افزود: یکی دیگر از برنامههای اجراشده در حوزه ایمنی راهها، ساماندهی تقاطعهای موجود در محورهای مواصلاتی استان بود که طی این مدت ۹۲ تقاطع ساماندهی شد.
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه تصریح کرد: ساماندهی این تقاطعها با هدف بهبود وضعیت تردد، افزایش میدان دید رانندگان، کاهش تداخلهای حرکتی و ارتقای سطح ایمنی کاربران جادهای انجام شده است.
جلیلیان همچنین از اجرای طرحهای ایمنسازی و آشکارسازی دوربرگردانها و دماغههای موجود در محورهای استان خبر داد و گفت: در پنج ماهه نخست امسال، ۱۹۷ مورد دوربرگردان و دماغه در محورهای مواصلاتی استان ایمنسازی و آشکارسازی شده است.
وی ادامه داد: این اقدامات نقش مؤثری در افزایش دید رانندگان و کاهش احتمال وقوع سوانح رانندگی، بهویژه در نقاطی که تداخل حرکتی بیشتری دارند، خواهد داشت.
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت استمرار اقدامات پیشگیرانه در حوزه ایمنی راهها بیان کرد: پاکسازی و ساماندهی حاشیه مسیرها نیز بهصورت مستمر توسط راهداران انجام میشود.
جلیلیان خاطرنشان کرد: طی پنج ماهه نخست سال جاری، ۶۲۵ کیلومتر از رفیوژ میانی راهها و پاشنه نیوجرسیها پاکسازی شده است که این اقدام نیز در راستای بهبود شرایط ایمنی محورهای مواصلاتی استان انجام گرفته است.
وی در پایان گفت: مجموعه اقدامات انجامشده با هدف ارتقای ایمنی عبور و مرور، کاهش عوامل مؤثر در بروز تصادفات و فراهم کردن شرایط مناسبتر و ایمنتر برای تردد کاربران جادهای در محورهای استان کرمانشاه انجام شده و اجرای این اقدامات با جدیت ادامه خواهد داشت.
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