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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹

۱۱۲ نقطه مستعد تصادف در جاده‌های کرمانشاه ایمن‌سازی شد

۱۱۲ نقطه مستعد تصادف در جاده‌های کرمانشاه ایمن‌سازی شد

کرمانشاه - معاون راهداری کرمانشاه از رفع ۱۱۲ نقطه مستعد تصادف و ساماندهی ۹۲ تقاطع در محورهای مواصلاتی استان طی پنج ماهه نخست امسال خبر داد.

رحمت جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه اظهار کرد: در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵، شناسایی و رفع نقاط مستعد تصادف با جدیت در دستور کار راهداری قرار گرفت و در این مدت ۱۱۲ نقطه مستعد حادثه با اجرای اقدامات فنی و ایمن‌سازی، رفع شد.

وی افزود: یکی دیگر از برنامه‌های اجراشده در حوزه ایمنی راه‌ها، ساماندهی تقاطع‌های موجود در محورهای مواصلاتی استان بود که طی این مدت ۹۲ تقاطع ساماندهی شد.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه تصریح کرد: ساماندهی این تقاطع‌ها با هدف بهبود وضعیت تردد، افزایش میدان دید رانندگان، کاهش تداخل‌های حرکتی و ارتقای سطح ایمنی کاربران جاده‌ای انجام شده است.

جلیلیان همچنین از اجرای طرح‌های ایمن‌سازی و آشکارسازی دوربرگردان‌ها و دماغه‌های موجود در محورهای استان خبر داد و گفت: در پنج ماهه نخست امسال، ۱۹۷ مورد دوربرگردان و دماغه در محورهای مواصلاتی استان ایمن‌سازی و آشکارسازی شده است.

وی ادامه داد: این اقدامات نقش مؤثری در افزایش دید رانندگان و کاهش احتمال وقوع سوانح رانندگی، به‌ویژه در نقاطی که تداخل حرکتی بیشتری دارند، خواهد داشت.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت استمرار اقدامات پیشگیرانه در حوزه ایمنی راه‌ها بیان کرد: پاک‌سازی و ساماندهی حاشیه مسیرها نیز به‌صورت مستمر توسط راهداران انجام می‌شود.

جلیلیان خاطرنشان کرد: طی پنج ماهه نخست سال جاری، ۶۲۵ کیلومتر از رفیوژ میانی راه‌ها و پاشنه نیوجرسی‌ها پاک‌سازی شده است که این اقدام نیز در راستای بهبود شرایط ایمنی محورهای مواصلاتی استان انجام گرفته است.

وی در پایان گفت: مجموعه اقدامات انجام‌شده با هدف ارتقای ایمنی عبور و مرور، کاهش عوامل مؤثر در بروز تصادفات و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر و ایمن‌تر برای تردد کاربران جاده‌ای در محورهای استان کرمانشاه انجام شده و اجرای این اقدامات با جدیت ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6942682

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