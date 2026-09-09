حجت الاسلام جواد نیک بین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هرچه تعداد شرکت‌های تعاونی و زیرمجموعه‌های آنها در کشور افزایش یابد، اقتصاد مردمی‌تر شده و توزیع ثروت، خدمات و اشتغال میان مردم گسترده‌تر می‌شود.

نماینده مردم کاشمر، بردسکن، خلیل‌آباد و کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک هفته تعاون به فعالان این حوزه اظهار با تأکید بر نقش تعاونی‌ها در مردمی‌سازی اقتصاد بیان کرد: نکته اصلی که باید در حوزه شرکت‌های تعاونی مورد توجه قرار گیرد، این است که هرچه تعداد تعاونی‌ها و مجموعه‌های زیرمجموعه آنها بیشتر شود، اقتصاد کشور نیز مردمی‌تر خواهد شد.

وی ادامه داد: راه نجات اقتصاد کشور، اقتصاد دولتی یا اقتصاد وابسته نیست، بلکه خصوصی‌سازی تعاونی است؛ نه خصوصی‌سازی به معنای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌داری.

نیک‌بین با اشاره به فعالیت برخی مجموعه‌های تعاونی در شهرستان بیان کرد: در بازدید امروز مجموعه‌ای را دیدیم که با ایجاد ده‌ها زیرمجموعه، زمینه مشارکت مردم را فراهم کرده و در واقع اقتصاد را مردمی کرده است.

نماینده مردم کاشمر، بردسکن، خلیل‌آباد و کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در اقتصاد تعاونی، توزیع ثروت و خدمات و همچنین اشتغال میان مردم انجام می‌شود و افراد مختلف در سرنوشت و مسئولیت‌های مجموعه اقتصادی خود مشارکت دارند.

وی با بیان اینکه توسعه تعاونی‌ها موجب افزایش پایداری اقتصادی می‌شود، گفت: معتقدم هرچه شرکت‌های تعاونی رشد بیشتری داشته باشند و اقتصاد میان مردم توزیع شود، اقتصاد کشور ایمن‌تر، پایدارتر و کم‌آسیب‌تر خواهد شد.

نیک‌بین در ادامه به نقش مجلس در حمایت از بخش تعاون اشاره کرد و افزود: مجلس در کنار دولت، هرجا که قوانین مزاحم و دست‌وپاگیر وجود داشته باشد، باید برای رفع آنها اقدام کند.

نماینده مردم کاشمر، بردسکن، خلیل‌آباد و کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: حذف قوانین مزاحم وظیفه مجلس است و دولت نیز باید موانع اجرایی و افرادی را که در مسیر فعالیت اقتصادی و خدمت‌رسانی ایجاد مشکل می‌کنند، برطرف کند تا زمینه برای فعالیت بهتر تعاونی‌ها و مشارکت بیشتر مردم فراهم شود.