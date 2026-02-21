مجتبی راعی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار کرد: ثبتنام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان کاشان طبق برنامه زمانبندیشده و در چارچوب قانون انجام شد و با استقبال مناسب متقاضیان به پایان رسید.
وی با اشاره به آمار تفکیکی ثبتنامها در بخشهای مختلف شهرستان افزود: در بخش برزک ۱۱۲ نفر، در بخش قمصر ۸۹ نفر، در بخش نیاسر ۲۰۰ نفر و در بخش مرکزی شهرستان کاشان ۱۷۶ داوطلب نامنویسی کردهاند.
فرماندار ویژه شهرستان کاشان با تأکید بر لزوم رعایت دقیق قانون در تمامی مراحل برگزاری انتخابات تصریح کرد: پس از پایان مهلت ثبتنام، فرآیند بررسی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان مطابق قانون، توسط هیأتهای اجرایی و هیأتهای نظارت در بخشهای مختلف شهرستان آغاز شده و در بازه زمانی مقرر انجام خواهد شد.
راعی خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق داوطلبان و برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و پرشور از اولویتهای اصلی عوامل اجرایی انتخابات در شهرستان کاشان است.
