نجف زاده: ۱۰۰۰ لیتر سوخت قاچاق در ماکو کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق هزار لیتر سوخت از نوع گازوئیل به ارزش ۸۰۰ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ماکو رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط سوخت کشف شده به پرداخت ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل سه برابر ارزش ریالی سوخت محکوم کرد.

نجف زاده گفت: ماموران گروهان مرزی بازرگان سوخت قاچاق را در حین کنترل خودروهای خروجی از کشور از یک دستگاه تریلر کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات وگزارشات مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی و صنفی،قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را از طریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir و یا با شماره تلفن های ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان گزارش کنند.