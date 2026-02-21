اسلام‌ آباد: به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی اصلا در دستور کار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در مصاحبه با فرانس ۲۴ اعلام کرد که احتمال برقراری روابط دیپلماتیک میان اسلام‌ آباد با رژیم کودک کش صهیونیست را رد کرده و در ادامه اضافه کرد که اگر فلسطینی‌ ها برای خود سرزمینی مستقل تشکیل دهند، ممکن است این اقدام را مورد بررسی قرار دهد.

وزیر دفاع پاکستان در مصاحبه‌ای با فرانس ۲۴ در پاسخ به این سوال که آیا پاکستان روابط خود را با صهیونیست ها مانند برخی دیگر از کشورهای مسلمان «عادی‌ سازی» خواهد کرد، پاسخ داد: من حتی نمی‌ بینم که این گزینه توسط پاکستان در نظر گرفته شده باشد.

وی گفت: بنابراین، این [به رسمیت شناختن] چیزی است که می‌ دانید، اصلاً در دستور کار ما نیست.