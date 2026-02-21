به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان هرمزگان، در راستای اجرای پروژه گالری تونل تنگه زاغ، این تونل از دوم اسفندماه لغایت ششم اسفندماه سال جاری، به مدت چهار شب از ساعت ۲۲:۰۰ تا ۰۶:۰۰ صبح روز بعد مسدود خواهد بود.

در مدت اجرای این عملیات، تردد وسایل نقلیه به صورت دوطرفه از تونل «راهدار فداکار شهسواری» در محور بندرعباس – حاجی‌آباد انجام می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، در صورت نیاز تردد خودروها به صورت مقطعی محدود شده و هدایت جریان عبور و مرور از مسیر جایگزین بندرعباس – حاجی‌آباد صورت می‌گیرد.

از رانندگان خواسته شده است ضمن برنامه‌ریزی مناسب سفر و توجه به علائم هشداردهنده، همکاری لازم را با عوامل راهداری به منظور تأمین ایمنی و تسهیل در اجرای عملیات داشته باشند.