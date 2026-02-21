به گزارش خبرگزاری مهر، عبداله بورنگی؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار بستک و رئیس ستاد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شهرستان بستک ضمن تقدیر و تشکر از مشارکت گسترده مردم در فرآیند نام نویسی اظهار داشت: در چهار شهر بستک، جناح، هنگویه و کوهیج در مجموع ۵۰ نفر ثبتنام کردهاند که از این تعداد، در شهر بستک ۱۲ نفر، جناح ۹ نفر، هنگویه ۹ نفر، کوهیج ۲۰ نفر داوطلب شدهاند که برای کسب ۲۰ کرسی شوراهای اسلامی شورای شهر با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
بورنگی با اشاره به آمار تفکیکی جنسیتی در بخش شهری گفت: از مجموع ثبتنامکنندگان در شهرهای شهرستان، ۳ نفر بانوان و ۴۷ نفر آقایان هستند.
رئیس ستاد انتخابات شهرستان بستک در ادامه به آمار ثبتنام در روستاهای شهرستان اشاره کرد و گفت: در سه بخش مرکزی، جناح و کوخردهرنگ که در مجموع شامل ۷۳ روستا دارای شورا میشود، ۵۰۳ نفر برای عضویت در شوراهای اسلامی روستا ثبتنام کردهاند.
وی تصریح کرد: در بخش مرکزی ۲۱۶ نفر، بخش جناح ۱۲۲ نفر و بخش کوخردهرنگ ۱۶۵ نفر داوطلب شدهاند. به گفته عبداله بورنگی، از مجموع داوطلبان روستایی، ۴۴۹ نفر آقا و ۵۴ نفر خانم هستند. همچنین ۲۳۹ نفر به صورت حضوری و ۲۶۴ نفر به صورت غیرحضوری فرآیند ثبتنام خود را انجام دادهاند.
وی درباره ترکیب شوراهای روستایی نیز اظهار داشت: از مجموع ۷۳ روستای دارای شورای شهرستان، ۶۱ روستا دارای شورای سه نفره و ۱۲ روستا دارای شورای پنج نفره هستند.
رئیس ستاد انتخابات شوراهای شهر و روستا شهرستان بستک در پایان با اشاره به استقبال مناسب داوطلبان گفت: با توجه به مشارکت خوب نامزدها در این دوره، انتظار میرود مردم شریف شهرستان نیز همچون ادوار گذشته با حضور پررنگ خود در پای صندوقهای رأی، نقش مؤثری در تعیین سرنوشت شهر و روستای خود ایفا کنند.
وی در پایان سخنان خود با اشاره به حضور فعال مردم در انتخابات پیش رو تأکید کرد: بیتردید حضور گسترده مردم در انتخابات شوراهای اسلامی، زمینهساز توسعه، پیشرفت و آبادانی هرچه بیشتر شهرها و روستاهای شهرستان خواهد بود.
