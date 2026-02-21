به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام پایان مهلت قانونی ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا در استان گلستان اظهار کرد: در مجموع هفت هزار و ۷۲۵ نفر برای کسب سه هزار و ۳۷۸ کرسی شوراهای روستایی ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۷۶۲ نفر را بانوان و سایر ثبت‌نام‌کنندگان را آقایان تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به مقایسه آمار ثبت‌نامی‌ها با دوره ششم انتخابات شوراها افزود: میزان استقبال داوطلبان در این دوره با افزایش ۲۵۱ نفری همراه بوده که نشان‌دهنده رشد مشارکت و علاقه‌مندی به فعالیت در مدیریت محلی است.

رئیس ستاد انتخابات استان گلستان درباره مراحل بعدی فرآیند انتخابات گفت: از امروز استعلام سوابق داوطلبان به مراجع پنج‌گانه ارسال می‌شود و این مراجع طبق قانون ۱۴ روز فرصت دارند پاسخ‌های لازم را ارائه کنند. پس از دریافت نتایج استعلام‌ها، هیئت اجرایی به مدت ۱۰ روز و هیئت نظارت نیز به مدت ۲۰ روز بررسی صلاحیت‌ها را انجام خواهند داد.

حمیدی خاطرنشان کرد: نتیجه نهایی بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای روستا ۱۶ فروردین‌ماه به بخشداری‌ها اعلام می‌شود تا به‌صورت رسمی به داوطلبان ابلاغ شود.

وی همچنین به روند بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای شهر اشاره کرد و گفت: هیئت نظارت نتایج قطعی بررسی صلاحیت‌ها را به فرمانداری‌ها اعلام کرده و این نتایج در حال ابلاغ به داوطلبان است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان تأکید کرد: داوطلبانی که نسبت به نتیجه اعلام‌شده معترض هستند، از امروز می‌توانند با مراجعه به فرمانداری‌ها اعتراض خود را ثبت کنند.

وی افزود:بر اساس قانون، چهار روز برای ثبت اعتراض و پنج روز برای رسیدگی به آن از سوی هیئت نظارت در نظر گرفته شده است.