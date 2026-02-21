به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز دیلم کتولی با اشاره به استقبال گسترده روستاییان از انتخابات پیش‌رو اظهار کرد: با ابلاغ وزارت کشور و در پی افزایش مراجعات، مهلت نام‌نویسی داوطلبان یک روز تمدید شد و متقاضیان حتی در روز جمعه نیز امکان ثبت‌نام داشتند.

وی افزود: بر اساس جمع‌بندی نهایی سامانه جامع انتخابات، در مجموع ۶۱۲ نفر در دو بخش مرکزی و کمالان این شهرستان برای حضور در هفتمین دوره شوراهای اسلامی روستا ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، ۳۴۰ نفر مربوط به بخش مرکزی و ۲۷۲ نفر مربوط به بخش کمالان هستند.

فرماندار علی‌آباد کتول با تشریح حداقل نصاب لازم برای تشکیل شوراهای روستایی در این دو بخش گفت: در بخش کمالان حداقل ۱۴۱ نفر برای تکمیل ظرفیت شوراها مورد نیاز است، در حالی که ۲۷۲ نفر داوطلب شده‌اند. همچنین در بخش مرکزی نیز با وجود حداقل نصاب ۱۷۶ نفر، ۳۴۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که نشان می‌دهد میزان مشارکت داوطلبان در هر دو بخش تقریباً دو برابر ظرفیت کرسی‌های شوراهاست.

دیلم کتولی در ادامه با مقایسه آمار این دوره با دوره ششم شوراها خاطرنشان کرد: در دوره گذشته مجموعاً ۵۹۴ نفر ثبت‌نام کرده بودند، اما در دوره هفتم این رقم به ۶۱۲ نفر رسیده است که بیانگر افزایش ۱۶ نفری داوطلبان و رشد مشارکت روستاییان در فرآیند انتخابات محلی است.

به گفته وی، این استقبال گسترده می‌تواند زمینه‌ساز رقابتی پرشور و تقویت نقش‌آفرینی مردم در مدیریت روستاها باشد.