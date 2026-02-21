تأکید استاندار خراسان جنوبی بر تعیین قیمت متعادل برای مرغ

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی عصر شنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با قدردانی از تلاش تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اظهار کرد: تولیدکنندگان استان در شرایط مختلف برای تأمین نیاز مردم تلاش کردهاند.
وی با اشاره به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی برای دهکهای پایین درآمدی افزود: بر اساس ابلاغ انجامشده، ماهانه ۵۰۰ هزار تومان اعتبار به دهکهای اول تا سوم اختصاص یافته است.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از جمعیت استان در دهکهای پایین قرار دارند، تصریح کرد: توجه به وضعیت معیشتی مردم باید در تصمیمگیریهای اقتصادی در اولویت باشد.
هاشمی با اشاره به کاهش توان خرید برخی اقلام اساسی از جمله گوشت قرمز گفت: سیاستگذاریها باید متناسب با شرایط واقعی زندگی مردم انجام شود.
وی درباره قیمت مرغ در استان نیز بیان کرد: نرخ مرغ در خراسان جنوبی کمتر از میانگین کشوری نیست و انتظار میرود تصمیمات تنظیم بازار بهگونهای باشد که تعادل میان تولید و مصرف حفظ شود.
استاندار خراسان جنوبی حمایت از اقشار آسیبپذیر را ضروری دانست و افزود: خانوادههای کمدرآمد، مادران سرپرست خانوار و خانوادههای دارای فرزند معلول نیازمند توجه ویژه هستند.
هاشمی از بررسی کارشناسی موضوع قیمتگذاری مرغ خبر داد و گفت: پیشنهادهای بخش خصوصی و تولیدکنندگان بررسی و در صورت نیاز در ستاد تنظیم بازار مطرح خواهد شد تا تصمیمی متوازن اتخاذ شود.
وی همچنین بر همدلی میان مسئولان، نهادهای نظارتی، دستگاه قضایی، نمایندگان مجلس و بخش خصوصی تأکید کرد و اظهار داشت: تنها با تعامل میتوان مشکلات اقتصادی استان را مدیریت کرد.
استاندار خراسان جنوبی در پایان خاطرنشان کرد: پیگیری موضوعات در سطح ملی با هدف حمایت از مردم استان انجام میشود و اقدامات لازم از مسیرهای قانونی دنبال خواهد شد.
