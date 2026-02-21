راهنمایان گردشگری، معماران تصویر ایران در جهان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی میراث فرهنگی، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در پیامی به مناسبت روز جهانی راهنمایان گردشگری، این روز را فرصتی برای «بازخوانی نسبت گردشگری، قدرت نرم و حکمرانی فرهنگی» دانست و تصریح کرد: در جهان معاصر، اعتبار ادراکی و توان تولید روایت معتبر از عناصر بنیادین قدرت ملیاند و راهنمایان گردشگری در میدان این عرصه قرار دارند.
صالحیامیری با اشاره به تحول مفهوم قدرت در روابط بینالملل افزود: قدرت دیگر صرفاً در مؤلفههای سختافزاری تعریف نمیشود، بلکه سرمایه نمادین، اعتماد بینالمللی و تصویر ذهنی ملتها جایگاهی تعیینکننده یافتهاند. در این چارچوب، راهنمای گردشگری یک کنشگر راهبردی در دیپلماسی عمومی و فرهنگی است.
وی گفت: راهنما تاریخ را تفسیر میکند، میراث را معنا میبخشد و از خلال روایت مستند، تصویر ایران را در ذهن گردشگر شکل میدهد. از اینرو، کیفیت روایت او مستقیماً بر کیفیت ادراک جهانی از ایران اثرگذار است.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به پدیده ایرانهراسی اظهار کرد: ایرانهراسی بیش از آنکه بر واقعیت عینی استوار باشد، محصول اختلال در نظام بازنمایی و سیطره روایتهای جهتدار است. پاسخ راهبردی به این وضعیت، تولید روایت علمی، مستند، حقوقی و مبتنی بر داده است؛ روایتی که راهنمایان گردشگری با تکیه بر دانش میانرشتهای و مهارتهای ارتباطی نوین قادر به ارائه آن هستند.
صالحیامیری با تاکید بر اینکه «توسعه پایدار گردشگری بدون سرمایه انسانی توانمند معنا ندارد»، افزود: راهنمایان گردشگری هسته اصلی این سرمایه انسانیاند.
وی با بیان اینکه «مسئله راهنمایان گردشگری در کانون سیاستگذاری کلان وزارتخانه قرار دارد» خاطرنشان کرد: الگوی حکمرانی این حوزه را بر اصل تولیگری دولت استوار کردهایم؛ بدین معنا که دولت در جایگاه سیاستگذار، تنظیمگر، حمایتگر و ناظر قرار گیرد و از تصدیگری مستقیم فاصله بگیرد.
صالحیامیری همچنین تصریح کرد: برنامههای وزارتخانه برای تقویت امنیت هدفمند، ایجاد سازوکارهای بیمهای پایدار و ارتقای آموزشهای تخصصی در دستور کار قرار دارد. هرگونه سیاست توسعه گردشگری بدون تضمین کرامت حرفهای و ثبات معیشتی راهنمایان، از انسجام و پایداری لازم برخوردار نخواهد بود.
وزیر میراثفرهنگی در پایان تاکید کرد: آینده گردشگری ایران بر سه ستون حکمرانی اصولی، سرمایه انسانی دانشبنیان و روایت معتبر جهانی استوار است و راهنمایان گردشگری در تلاقی این سه ستون قرار دارند. آنان معماران تصویر ایران در جهان و پاسداران سرمایه راهبردی کشور در عرصه ملی هستند.
