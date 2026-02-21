آرامش پایدار در آبدانان؛ مدیریت سریع نهادهای امنیتی مانع اخلال شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی دستگیری یکی از عناصر مرتبط با اغتشاشات دی ماه در آبدانان، تعداد محدودی از افراد اقدام به سر دادن شعارهایی در بخشی از شهر کردند که با حضور بهموقع نیروهای حافظ امنیت، این تحرکات به سرعت پایان یافت.
بر اساس این گزارش، با مدیریت سریع و کنترل شرایط از سوی نهادهای مسئول، وضعیت شهر در کوتاهترین زمان به حالت عادی بازگشت و اکنون آرامش و امنیت کامل در سطح آبدانان برقرار است.
مسئولان محلی همچنین تأکید کردهاند اخبار منتشرشده در برخی رسانههای مخالف واقعیت میدانی شهر را منعکس نمیکند و هیچگونه اختلالی در روند عادی زندگی شهروندان وجود ندارد.
نظر شما