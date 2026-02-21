لزوم اشتغال نیروهای بومی شهرستان کنگان در صنایع منطقه

احمد آذرگون در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت گسترده صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در شهرستان کنگان اظهار داشت: اشتغال جوانان بومی یکی از مهم‌ترین و به‌حق‌ترین مطالبات مردم این شهرستان است و با توجه به حجم بالای فعالیت‌های صنعتی در منطقه، انتظار می‌رود در فرآیند جذب و به‌کارگیری نیروها، اولویت با جوانان شایسته و متخصص بومی باشد.

وی با دعوت از مدیران صنایع مستقر در منطقه به رعایت عدالت استخدامی و عمل به مسئولیت‌های اجتماعی افزود: فراهم‌سازی بستر آموزش‌های مهارتی و تخصصی می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای توانمندی جوانان و تحقق اشتغال پایدار ایفا کند.

عضو شورای اسلامی شهر کنگان توسعه واقعی را در گرو بهره‌مندی مردم منطقه از ثمرات فعالیت‌های صنعتی دانست و تصریح کرد: زمانی می‌توان از توسعه سخن گفت که آثار آن در معیشت خانواده‌ها و آینده شغلی فرزندان این دیار به‌صورت ملموس نمایان باشد.

آذرگون همچنین تأکید کرد شورای شهر کنگان با جدیت این مطالبه مردمی را پیگیری کرده و از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای افزایش سهم نیروهای بومی در صنایع منطقه استفاده خواهد کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همدلی، تعامل سازنده و رویکردی مسئولانه، زمینه افزایش اشتغال جوانان کنگانی و کاهش دغدغه‌های آنان در حوزه کار فراهم شود.